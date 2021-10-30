Memur-Sen, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk'ün ismini geçirmedi

30 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Memur-Sen’in internet sitesinde yayımlanan “Asırlık Çınar Türkiye Cumhuriyeti 98 Yaşında” başlıklı mesajda, “Aziz milletimiz her bir ferdiyle yekpare halinde, batılı sömürgecilere ve köle efendilerine karşı, hürriyet ve istiklali karakterize eden Kuvayı Milliye ruhuyla emperyalist işgal karşısında vatanın bölünmez bütünlüğünü tesis etmek, millet iradesini egemen kılmak için baş koymuş, bu kutlu dava yolunda canını, malını hiçe saymıştır” denildi.

Mesajda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adı hiç geçirilmedi. Sadece mesajın son bölümünde, “Büyük Memur-Sen camiası olarak, var oluş mücadelesi veren ve hürriyet yolunda canlarını feda eden kahraman ecdadımızı rahmetle, minnetle ve duayla yâd ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadeleri yer aldı. Memur-Sen, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için “yetkili konfederasyon” sıfatıyla toplusözleşme masasında memurlar adına imza yetkisini elinde bulunduruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın temmuz ayında yayımladığı istatistiklere göre Memur-Sen’in toplam 1 milyon 4 bin 152 üyesi bulunuyor.