Memur sendika ve konfederasyonlarının üye sayıları açıklandı: Birleşik Kamu-İş’in üye sayısı arttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam kamu görevlisi sayısı 3 milyon 82 bin 768. Sendikalı kamu görevlilerinin sayısı ise 2 milyon 403 bin 189. Memurlarda sendikalaşma oranı yüzde 77.96. Geçen yıl temmuzda toplam 3 milyon 16 bin 495 kamu görevlesinin 2 milyon 319 bin 157’si sendikalıydı. Sendikalaşma oranı da yüzde 76.88’di. Geçen yıla göre bu yıl memur sayısı da sendikalaşma oranı da arttı.

Geçen yılki veriler ile karşılaştırıldığında KESK’in üye sayısı 166 bin 266’dan 161 bin 591’e düştü. Türkiye Kamu-Sen’in üye sayısı 560 bin 60’dan 536 bin 151’e geriledi. Memur-Sen’in üye sayısı ise 1 milyon 78 bin 831’den 1 milyon 130 bin 8’e çıktı. Birleşik Kamu-İş’in üye sayısı 189 bin 332’den 199 bin 888’e yükseldi. Bu verilere göre ilk 4 konfederasyon değişmedi. İlk sırada Memur-Sen, ikinci sırada Türkiye Kamu-Sen, üçüncü sırada Birleşik Kamu-İş, dördüncü sırada da KESK yer aldı. Memur-Sen en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak “yetkili konfederasyon” konumunu sürdürdü.

Hizmet kollarında da Memur-Sen’e bağlı sendikalar en fazla üyeli sendikalar oldu. Ancak memurlarda toplu sözleşme görüşmeleri gelecek yıl ağustos ayında yapılacak. O nedenle de toplu sözleşme masasında kimlerin yer alacağı gelecek yıl temmuz ayında açıklanacak verilerle netleşecek. Bu arada bağımsız sendikaların üye sayısı da 133 bin 780 oldu. Öte yandan birçok sendikanın az sayıda üyesi bulunuyor.

EN FAZLA ÖRGÜTLÜLÜK EĞİTİMDE

Verilere göre, “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri” hizmet kolu, 1 milyon 323 bin 917 sendikalı memur sayısıyla örgütlülüğün en fazla olduğu hizmet kolu oldu. Bu hizmet kolunda Memur-Sen’e bağlı Eğitim-Bir-Sen’in 444 bin 429, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen’in 236 bin 515, Birleşik Kamu-İş’e bağlı Eğitim-İş’in de 153 bin 915 üyesi bulunuyor.

848 bin 44 sendikalı memurun olduğu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” hizmet kolunda, Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen’in 296 bin 290, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Sağlık-Sen’in 126 bin 466, Devlet Memurları Konfederasyonu’na bağlı Genç Sağlık Sendikası’nın 58 bin 733 üyesi var.

“Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri” kolunda ise 355 bin 379 sendikalı kamu görevlisi bulunuyor. Bu hizmet kolunda Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen’in 126 bin 589, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen’in 81 bin 750, Devlet Memurları Konfederasyonu’na bağlı Devlet Memurları Sendikası’nın (DMS) da 19 bin 826 üyesi bulunuyor.