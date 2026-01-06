Memurdan enflasyon ve maaş artışına protesto: ‘Emekçiye karanlık yarattınız’

TÜİK verilerine göre; aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0.89 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Bu bağlamda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yılın ilk yarısında yüzde 12,19; memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 18,6 oranında zam alacak. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Devlet Memurları Konfederasyonu (DMK) Birleşik Kamu-İş ve Memur Sen; açıklanan enflasyona ve maaş zamlarına ilişkin dün açıklamalarda bulundu. Memurlardan enflasyon ve maaş artışlarına tepki geldi.

SİYAH BALONLAR PATLATILDI

Sahaya ilk olarak KESK indi. TÜİK önünde toplanan KESK’liler “Onlar soframızdaki ekmeği patlattılar. Biz de onların yalanları karşısında diz çökmeyip yalanlarını patlatıyoruz” diyerek temsili olarak siyah balon patlattı. KESK üyeleri ardından AKP’nin ve TÜİK’in kamu emekçileri için karanlık yarattığını belirterek “Bu karanlığı aydınlatmak için fenerlerimizi yakıyoruz" dedi ve fenerleri yaktı. Eğitim Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu da "Buraya gelirken Diyojen üzerinden bir kurmaca oluşturduk. Diyojen bugün yaşasaydı fenerini saray kapılarında yakmazdı. Zaten her yer aydınlık... O ışığın kendini ele verdiği yerlere giderdi. Çünkü karanlık artık oralarda saklanıyor. Diyojen bugün yaşasaydı fenerini üzerinde TÜİK yazan bir binanın kapısında yakardı" ifadelerini kullandı. KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ise, "Yıllardır sürdürülen yoksullaştırma politikalarından 4 milyon kamu emekçisi ve 2,5 milyon kamu emeklisi payına düşeni aldı. Maaşlarımız her ay erirken yoksulluğumuz günden güne arttı. Bu ülkenin işçisine, asgari ücretlisine, emeklisine, kamu emekçisine insanca yaşam koşulları sunmak için yeterince kaynağı vardır. Ama bu kaynaklar çalışanlara, yoksullaştırılan halka değil bir avuç asalağa faiz, teşvik, hazine garantisi olarak aktarılıyor" diye konuştu. Karagöz, ayrıca 14 Ocak'ta KESK üyelerinin tüm ülkede iş bırakacaklarını açıkladı.

MEMUR, TAŞ DEVRİ'NE DÖNDÜ

DMK ise enflasyon ve maaş artışlarını ilginç bir yöntemle protesto etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanan kamu emekçileri "Memur ve emekli taş devrine döndü" tepkisini gösterdi. Emekçiler 'Taş Devri' giysileri giydi. Ellerine peluş sopa ve dinozor da alan memurlar gaz lambalarını yakıp ısınmaya çalıştı. Bu mizansenin 21. yüzyılda kamu çalışanlarının gelebileceği son nokta olduğunu vurgulayan DMK Genel Başkanı Osman Kaya, "Bu ateş, sadece odunları değil, bizim tenceremizde kaynamayan yemeği yakıyor! Bu deri kıyafetler, memurun sırtındaki ağır ekonomik yükün altında ne denli zorlandığının simgesidir. Memuru ve emekliyi 21. yüzyıldan koparıp, binlerce yıl öncesinin şartlarına mecbur bırakmayın. Biz memurlar zor şartlar altında, geçim kaygısıyla yaşamak istemiyoruz! Biz, alnımızın akıyla çalıştığımız, devletimize hizmet ettiğimiz bu ülkede, modern çağın imkanlarından faydalanarak; onurlu, dik ve müreffeh bir hayat yaşamak istiyoruz" dedi.

‘BU YALANLARI YUTMUYORUZ’

Birleşik Kamu-İş’in de eylem için adresi TÜİK oldu. AKP Türkiyesinde ‘karın tokluğuna çalışma’nın memurlar için de lüks hale getirildiğini belirten emekçiler ‘Haklarımız çalındı’ isyanında bulundu. TÜİK’e ‘Gerçeklerle oynama enstitüsü’ nitelendirmesinde bulunan Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, TÜİK’in memura bu yılın son darbesini vurduğunu ifade etti. Kamu-Ar'ın aralık ayı raporuna göre açlık sınırının 30 bin 655 liraya, yoksulluk sınırının ise 94 bin 913 liraya yükseldiğini söyleyen Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ne demek? Kamu emeklisine ‘Sen yıllarını devletine verdin, namusunla çalıştın ama şimdi en temel ihtiyaçların için çocuklarına el açmak zorunda kal, torununa harçlık bile vereme’ demek. Kendi sebep oldukları enflasyonu bile doğru ölçmeyenler zaten hakkı olan ücret zammını vermedikleri kamu emekçisine şimdi enflasyon farkını da doğru ödemeyecekler, hırsızlık yapacaklar demek! Bizlerin alım gücü günden güne düşerken birilerinin utanma ve arsızlık eşiği ters orantıyla, durmadan yükseliyor demek! Birleşik Kamu-İş olarak altını çiziyoruz: Bu yalanları yutmuyoruz. Kamu emekçilerinin hakkını korumaya, her türlü hak gaspını ifşa edip bu hırsızlıklara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz!”

‘58 BİN LİRA MAAŞ ALAN KİŞİ NASIL EV TUTACAK?’

Memur-Sen Genel Merkezinde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise kamu görevlileri ile emeklilerinin maaş artışına ilişkin, “Bugün geldiğimiz noktada Memur-Sen’in tekliflerinin ne kadar isabetli olduğu, yıllık enflasyon oranları ve enflasyon farkıyla açıkça görülmektedir. Enflasyon rakamlarının tartışmalı olduğu bir zeminde, rakamlar baskılansa bile gerçekler apaçık ortadadır. Bugün en düşük memur maaşı 47 bin 500 liradan, taban aylığa bin lira ve on puan ilave edilerek 58 bin 300 liraya yükselmiştir. 58 bin 300 lira maaş alan bir kişi nasıl evlilik hayali kuracak, nasıl ev tutacak, evinin içini nasıl dolduracaktır” dedi.

EK ZAM VE REFAH PAYI TALEBİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezinde konuşan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de, “Ne var ki, kamu çalışanları ve emekliler için bütçede ayrılan payın yetersiz olduğu, artık herkesin malumu olan bir gerçektir. Bütçeler, temenniler üzerinden değil; hayatın ve ekonominin somut gerçekleri esas alınarak hazırlanmalıdır. Uzunca bir süredir ülkemiz, yüksek enflasyon ve yüksek faiz sarmalının içine girmiş durumdadır. Uygulanan ekonomi politikaları ise ücret artışlarını sınırlı tutarak, alım gücünü düşürmeyi; piyasaları daraltmak suretiyle enflasyonu kontrol altına almayı hedeflemektedir. Bu anlayışın doğal sonucu olarak, ülkemizde yaşanan her türlü ekonomik olumsuzluğun bedeli kamu çalışanları ve emeklilere ödetilmekte, bütün yük, çalışan kesimin omuzlarına bırakılmaktadır” dedi. Kahveci, 2025 enflasyon verilerinin memur maaşlarının eridiğini ortaya koyduğunu belirterek, ek zam ve refah payı verilmesi gerektiğini söyledi.

‘İKTİDAR EKONOMİK SOYKIRIM YAPIYOR’

2021 Tüm Emekliler Sendikası ise Ankara’da yaptığı eylemde yer sofrası kurdu. Sofrada; ‘tencerinin içine konulmuş birkaç taş, yanında 4 tane soğan, 3 parça ekmek ve kırmızı kart’ yer aldı. Sendika genel başkanı Salman Hürkardeş burada yaptığı açıklamada, “İktidar emeklilere ekonomik soykırım uyguluyor” tepkisini gösterdi. Emekliler, ‘Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek’ sloganını attı. ANKARA/Cumhuriyet