Memurlar dün greve giderken, hükümet akşam yeni teklif sundu: Düşük zamda kararlılar

Milyonlarca memur, hükümetin düşük zam teklifine karşı dün yurt genelinde iş bıraktı. Kamu binaları boş kaldı. Tren seferleri yapılmadı. Hükümet akşam saatlerinde memurlara yeni teklif sundu. 2026 yılı için verilen teklifteki oranlar sadece birer puan artırıldı. 2027’de ise hiçbir değişiklik olmadı.

Hükümet memurlara ilk teklif olarak 2026 için yüzde 10+6, 2027 için de yüzde 4+4 zam teklif etmişti. Daha sonra ikinci teklif olarak da sadece taban aylıkta bin lira artış önerildi. Oysa Merkez Bankası’nın gelecek yıla dair enflasyon hedefi yüzde 16, 2027 yılına ilişkin de yüzde 9 olarak güncellenmişti. Hükümetin düşük kalan bu teklifine karşı dün bütün memur konfederasyonları iş bıraktı. Kamu binaları boş kaldı. Memurlar işe gitmedi. Ulaştırma hizmet kolundaki çalışanlar da taleplerini dile getirmek için iş bıraktı. TCDD Taşımacılık AŞ bünyesindeki Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük’te tren seferleri iptal edildi. İzmir banliyösü İZBAN’da seferler durduruldu. Eskişehir Gar’da yapılan anonslarla kamu çalışanlarının iş bırakma eylemi nedeniyle trenlerin çalışmayacağı belirtildi.

PTT EMEKÇİSİ DE GREVDE

Personelin “disiplin hükümlerinin uygulanacağı” belirtilerek greve katılmamaları konusunda uyarıldığı PTT’de de emekçiler iş bıraktı. Gişelere “bu gişede grev vardır” afişleri asıldı. Vergi dairelerinde de memurlar çalışmadı.

AYM KARARLARINA AYKIRI

İdarecilerin, iş bırakan kamu personeline ceza vermesi anayasaya aykırı bulunuyor. Sendikaların aldığı karar doğrultusunda iş bırakan persone verilen cezalar yargıdan dönüyor. Bu konuda Anayasa Mahkemesi’nin 30’un üzerinde kararı var. AYM, sendikanın aldığı karar doğrultusunda bir gün iş bırakan kamu personeline verilen cezalaları, hak ihlali olarak görüyor. Ceza verilerek sendika hakkının ihlal edildiğine işaret eden AYM, bunun anayasanın 51. maddesine aykırı olduğuna vurgu yapıyor. Anayasanın 51. maddesi ise sendika kurma hakkını düzenliyor. Çalışanların, önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahip oldukları vurgulanıyor.

BİRER PUANLIK ARTIŞ

Hükümet dün akşam saatlerinde memura 3. teklifini sundu. 2026 için zam teklifini yüzde 11+7’ye çıkardı. İlk teklife göre birer puanlık artış yapıldı. 2027 için yüzde 4+4 olan teklifte ise değişiklik yapılmadı. Taban aylığa bin liralık artış da aynen kaldı. Değiştirilmedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifi kabul etmediklerini söyledi. “Son teklif deniliyor. Böyle bir şey olamaz. Böyle son teklif olmaz” diyen Yalçın, yaptıkları eylemlere işaret ederek, “Demek ki biz havanda su dövüyoruz” dedi. Teklifi komik bulan Yalçın, bu tekliflerle asla çalışma barışı olmayacağını, memurun yüzünün gülmeyeceğini söyledi.

YA ANLAŞMA YA HAKEM

Sözleşme takvimine göre, bugün müzakeler için son gün. Görüşmelerin olumlu ya da olumsuz sonuçlanması gerekiyor. Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti bugün müzakere süreci sonucunda gelinen noktayı değerlendirerek son toplu sözleşme tekliflerini sunacak. Sonuca göre ya anlaşma olacak ya da uyuşmazlık tutanağı tutulacak. Gece saat 24.00’e kadar süre var. Yarından itibaren de Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuru süreci başlayacak. Takvimde 20-21-22 Ağustos günleri hakem kuruluna başvuru süresi olarak görünüyor. Hakem kurulunun çalışma süresi ise 5 gün. Başvurunun gününe göre bu 5 günlük süre de değişiyor. Ancak her durumda en geç 27 Ağustos’a kadar hakemden de kararın çıkması gerekiyor. Hakemin vereceği karar da kesin nitelik taşıyor.

BAKAN MESCİDDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından iş bırakma eyleminden bir gün önce 17 Ağustos’ta yapılan paylaşımda, Bakan Vedat Işıkhan’ın bakanlığın mescidinde devam eden Kuran kursundaki öğrencileri ziyaret ettiği belirtildi. ANKARA.