Memurlar iş bırakmaya hazırlanıyor

Hükümet, ilk toplantının ardından memur ve memur emeklisine 2026 ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'in ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 artış teklif etmişti ancak konfederasyonlar teklifi reddetmişti. 2'nci toplantıda Kamu İşveren Heyeti zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına bin liralık artış teklif etti. Bu teklifi reddeden konfederasyonlar yarın iş bırakma ve miting yapma planlarını duyurdu.

MEMUR-SEN ANADOLU MEYDANINA YÜRÜYECEK

8'inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin verdiği zam teklifini protesto etmek için iş bırakan Memur Sendikaları Konfederasyonu üyeleri Memur-Sen Genel Merkezi'nden Anadolu Meydanı'na yürüyecek.

KAMU-SEN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin verdiği zam teklifini protesto etmek için iş bırakan Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları (Kamu-Sen) Konfederasyonu üyeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ ANITPARK'TAN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NA YÜRÜYECEK

8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin verdiği zam teklifini protesto etmek için iş bırakan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri Anıtpark'tan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yürüyecek.

KESK MİLLİ KÜTÜPHANE ÖNÜNDEN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NA YÜRÜNECEK

KESK ise 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek ve Milli Kütüphane önünde toplanılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne yürünecek.