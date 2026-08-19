Butlancı Sarı ‘Oy veren hiçbir CHP’li belediye meclis üyesi yoktur’ demişti… CHP'li meclis üyesi Menderes’te AKP’ye oy verdiğini itiraf etti!

AKP’li Asuman Şen’in 15 oy alarak başkanvekili seçildiği oylamanın ardından CHP yönetimi, AKP adayına verilen oyların CHP’li meclis üyelerinden gelmediğini savunmuştu.

CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, CHP’li 5 meclis üyesinden hiçbirinin AKP adayına oy vermediğini belirtirken, CHP Sözcüsü Müslim Sarı da MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada 4 CHP’li üyenin Yeni Parti adayına oy verdiğini, bir üyenin ise geçersiz oy kullandığını söylemişti.

Sarı açıklamasında, “CHP’li dört meclis üyemiz Yeni Parti adayına oy vermiş, bir üyemiz ise geçersiz oy kullanmıştır. AKP adayına CHP’den tek bir oy gitmemiştir. Menderes’i AKP’ye kazandıran irade CHP’nin iradesi değildir” derken CHP’li Meclis Üyesi Şirzat Peker, oyunu AKP’li Asuman Şen’den yana kullandığını açıkladı!

CHP’DEN İSTİFA DA ETTİ

Egedesonsöz’e açıklamalarda bulunan Peker, “Seçim sürecinde CHP Meclis Üyesi olarak görev yaptım. Yaşanan siyasi gelişmeler ve seçim sürecinde ortaya çıkan tablo neticesinde, Menderes’in geleceği, ilçemizin ihtiyaçları ve Menderes halkının daha iyi hizmet alması adına kendi siyasi iradem doğrultusunda hareket ettim.

Bu kapsamda, 17 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen Meclis Başkan Vekilliği seçiminde oyumu AK Parti lehine kullandım. Bu oyumun herhangi bir siyasi partiye katılma, başka bir partiye geçme veya kişisel bir siyasi hesap içerisinde olma şeklinde değerlendirilmesini doğru bulmuyorum. Sayın Mehmet Emin Işık tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada, şahsımın Yeni Parti adayı Sayın Barış Gürsoy’a oy vermesinin Yeni Parti üyeliğiyle ilişkilendirildiği görülmektedir. Bir adaya oy vermek ile o siyasi partiye üye olmak birbirinden tamamen farklı konulardır. Şahsımın seçim sürecindeki oy tercihi, herhangi bir siyasi partiye üyelik anlamına gelmemektedir. Gelinen noktada, bundan sonraki siyasi yoluma herhangi bir siyasi partiye bağlı olmadan, bağımsız olarak devam etme kararı almış bulunuyorum” dedi.

BUTLAN CHP’SİNİN SAVUNMASI BOŞA DÜŞTÜ: SARI, ‘SADECE BİR ÜYEMİZ GEÇERSİZ OY KULLANDI’ DEMİŞTİ

Butlancı CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK sonrası yaptığı açıklamada, “CHP’li dört meclis üyemiz Yeni Parti adayına oy vermiş, bir üyemiz ise geçersiz oy kullanmıştır. AKP adayına CHP’den tek bir oy gitmemiştir. Menderes’i AKP’ye kazandıran irade CHP’nin iradesi değildir” demişti.

Sarı’nın Peker tarafından boşa düşürülen sözleri şöyle olmuştu:

“Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp başka bir parti kuran arkadaşlarımızla bu süreci, yani CHP tarafından seçilmiş belediyenin yine CHP'de kalması ilkesi çerçevesinde değerlendirdik. Seçilmiş bir belediye başkanı hangi partiden seçilmişse halkın iradesine uygun olarak o partiden devam etmesi konusundaki iradeye uygun biçimde ve bu ilke kararını anlatarak arkadaşlarımıza, bu belediyenin CHP'de kalması, CHP'nin önerdiği bir kişinin belediye başkan vekili seçilmesi konusundaki irademizi, görüşmelerimizi, pazarlıklarımızı, değerlendirmelerimizi yaptık.

Ancak arkadaşlarımız iş birliğine yanaşmak istemediler. Çünkü bizden ayrılan, CHP'den ayrılıp giden belediye meclis üyelerinin sayısı, CHP'de kalan belediye meclis üyelerinin sayısından fazlaydı. Arkadaşlarımız sayısal çoğunluklarına güvenerek iş birliği yapmayı düşünmediler ve CHP'deki bir belediyenin çıkarttığı adaya, yani başkan vekili olarak çıkarttığı adayın karşısına başka bir aday çıkartmayı tercih ettiler. Dolayısıyla aslında kendilerinin baştan söyledikleri ilkeyi ihlal etmiş oldular.

Beş belediye meclis üyemiz var burada. 10 belediye meclisi üyesi Yeni Parti’ye gitmiş arkadaşlarımızla birlikte, 12 belediye meclisi üyesi Cumhur İttifakı'nda, iki de bağımsız belediye meclisi üyesi var. İlk iki turda adaylarımızı çıkartarak ya da seçime, yani herhangi bir aday üzerinde uzlaşma sağlanmadığı için, bağımsız irademizle süreci devam ettirdik. Fakat son tur oylamaya gelindiğinde, CHP'ye ait belediyenin, her ne kadar uzlaşamamış olsak da AKP'li bir belediyeye gitmesini engellemek üzere genel merkezimizin talimatıyla oradaki belediye meclis üyelerimize, il başkanımız üzerinden Yeni Parti'nin çıkarttığı adaya oy verilmesi konusunda irademizi ve talimatımızı iletmiş bulunduk.

Şimdi bakın, buradaki niyetimiz açıktır. Takındığımız tavır ve tutum açıktır. Bu telefonu bizzat ben yaptım. Genel Başkanımızın ve genel merkezimizin iradesi olarak orada AKP'ye geçmesin diye, daha fazla oy alan ve sayısal çoğunluğu olan, bizden daha fazla belediye meclis üyesi olan YENİ parti adayının desteklenmesi konusunda talimatı bizzat ben verdim.

Sonuçta Yeni Parti’nin adayı 12 oy, AKP'nin adayı 15 oy aldı ve belediyeyi AKP kazanmış oldu. Bunun üzerinden tartışma başladı. CHP belediye meclis üyelerinin AKP'nin adayına oy vermesini sağlamak suretiyle ya da bu belediye meclis üyesinin AKP'ye oy vermesi ile AKP'ye bu belediyeyi kazandırdığınız tartışması yapılıyor. Bu tartışma son derece yanlıştır.

"AKP'NİN ALDIĞI 15 OY İÇERİSİNDE CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDEN HİÇBİR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ YOKTUR"

Ben size gerçekleri söyleyeyim: Bizim beş belediye meclisimizden bir tanesi, CHP Genel Merkezi'nin talimatına rağmen geçersiz oy kullanmıştır. Geri kalan dört üyemiz YENİ Parti'nin adayına oy vermiştir. Ancak YENİ Parti'nin on belediye meclis üyesinin iki tanesi AKP'nin adayına oy vermiştir. İki bağımsız adayla beraber AKP 15 sayısına ulaşmıştır. Zaten oylamanın ertesi günü AKP'nin adayına oy veren YENİ Partili belediye meclis üyeleri YENİ Parti'den ayrılmıştır. AKP'nin aldığı 15 oy içerisinde CHP'den hiçbir belediye meclis üyesi yoktur.

Buna rağmen kendi belediye meclis üyelerimize vermiş olduğumuz talimatta, YENİ parti adayına oy verilmezse kendilerine yönelik disiplin uygulaması gerçekleştireceğimizi söylemiştik. Nitekim bir arkadaşımız geçersiz oy vermiş olduğu için ve talimatımızı yerine getirmediği için tedbirli biçimde disipline sevk edilmiştir. Arkadaşımız bugün istifa etti. Dolayısıyla mesele kapanmıştır.

"KAVGA AKP'LİLERLE YENİ PARTİLİLER ARASINDA OLDU"

Turlar arasında bildiğiniz üzere belediye meclisinde kavga çıktı. Biz o zaman salonda yokuz. Kavga AKP'lilerle YENİ Partililer arasında oldu. Ve biz, irade zedelenir, seçime ara verelim, üzerine biraz değerlendirme yapalım demiş olmamıza rağmen seçime ara verilmeyerek devam ettirilmiştir. Ve biz burada iradenin sakatlandığını, bağımsız bir biçimde belediye meclis üyelerinin mevcut ortamdan etkilenmeden oy veremediklerini değerlendirerek Menderes seçimlerine itiraz edeceğiz. Belediyemizin peşindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait belediyenin yeniden CHP'ye dönebilmesi için gerekli bütün mücadeleyi sürdüreceğiz.”