Menderes yangınında yaralanan Mustafa Gürpınar hayatını kaybetti

Yayınlanma: 12.07.2023 - 09:47

Güncelleme: 12.07.2023 - 09:47

İzmir’in Menderes ilçesi Oğlanağa Mahallesi’nde 10 Temmuz günü saat 13.45 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında 1'i ağır toplam 12 kişinin yaralandığı, durumu ağır olan yaralının helikopter ambulans ile, 3 yaralının kara ambulans ile, 8 hasta ise başka araçlarla hastanelere kaldırıldığı bildirilmişti.7 kişinin taburcu olduğu 1'i kişinin yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenilmişti.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık bölümünde 2 gündür tedavi altında olan Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğünde görevli arazöz şoförü evli 1 çocuk babası Mustafa Gurpınar (34), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olan personel Gürpınar için İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde cenaze töreni düzenleneceği ardından şehidin cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'a gönderileceği öğrenildi.

BAKAN'DAN TAZİYE MESAJI!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınında vefat eden yangın işçisi Mustafa Gürpınar için taziye mesajı yayımladı. Bakan Yumaklı, “Acımız büyük... İzmir, Menderes’teki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Yangın işçisi kardeşimiz Mustafa Gürpınar’a Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum. Seni unutmayacağız. Acımız büyük... İzmir, Menderes’teki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan yangın işçisi kardeşimiz Mustafa Gürpınar’a Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum. Seni unutmayacağız” ifadelerini kullandı.