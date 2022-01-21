Menderes'te ücretsiz 'kıyafet bankası'

21 Ocak 2022 Cuma, 17:27

Proje ile 229 yurttaş kıyafet yardımından yararlandı. Projenin önemli olduğunu ifade eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Elinde fazla olan ve kullanılmayan, ikinci el veya sıfır kıyafetleri duyarlı vatandaşlarımız bankamıza bırakıyor. Burada kıyafetler yıkandıktan ve kullanıma hazırlandıktan sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız da alışverişlerini yapıp eşyaları almış oluyor. Böylece veren el alan eli görmüyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız da incinmemiş oluyor” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını belirten Başkan Kayalar, “Giyim Banka’sına kurumsal veya bireysel 191 bağışçımız tarafından sıfır ya da ikinci el giysi, ayakkabı, battaniye, yorgan, yastık ve ev eşyası gibi birçok ürün bağışlandı. Ürünler, bankamızda yapılan gerekli temizlik ve tadilatların ardından 229 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın 293 kez hizmetine sunuldu. Böylece vatandaşlarımız bir nebze de olsa ihtiyaçlarını gidermiş oldu. İnsan odaklı hizmetlerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz”dedi.