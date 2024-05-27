Menzil Cemaati’nde kavga: Bu köyün de ailenin de ağası benim

Menzil Cemaati’nde taht ve miras kavgası sürerken ölen Menzil şeyhinin oğlu M. Saki Elhüseyni, "Bu ailenin de köyün de ağası benim" dedi. Saki Elhüseyni, kardeşlerinin "FETÖ’den daha tehlikeli olduğunu" söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 17:56
Menzil Cemaati’nde kavga: Bu köyün de ailenin de ağası benim
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Devlet içerisinde hızla örgütlenen ve milyarlarca liralık bir sermayeyi yöneten Menzil Cemaati’ndeki taht ve miras kavgası her geçen gün daha da büyüyor.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre Menzil’in lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin 2023’ün temmuz ayından ölmesinin ardından oğulları Muhammed Saki, Muhammed Mubarek ve Muhammed Fettah Elhüseyni, cemaati "eş şeyhlik" denilen bir sistem ile yöneteceklerini açıklasa da işler planladıkları gibi gitmedi. Oğullar arasında bir birlerine yönelik suçlamalar ile müritleri arasında kavgalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. 

Kısa süre önce, Abdulaki Elhüseyni’nin büyük oğlu olan ve en fazla müridi olduğu belirtilen Saki Elhüseyni, Menzil köyünde yaşayanlarla bir araya geldi. Saki Elhüseyni burada yaptığı konuşmada hem kardeşlerini suçladı hem de Menzil’in lideri olduğunu vurguladı. 

"BUNLAR FETÖ'DEN DAHA TEHLİKELİ OLDULAR"

"Ben bu köyün ağasıyım" diyen Saki Elhüseyni şunları söyledi: 

"Kulağınızı iyi açın ve iyi dinleyin beni! Ben bu ailenin de köyün de ağası Seyyid Saki’yim. Bu köyün yüzde 51’i benim, ben ne dersem o. İster kabul etsinler, ister etmesinler. Bunlar (kardeşlerine kast ederek) daha tüyleri bile terlememişken ben babamın halifesiydim. Onlar beni ne kadar büyük görmese de, abi yerine koymasa da ben onların da köyün de ağasıyım. Bu böyle biline! 

Ben istemeden hiçbir iş yapamazlar. Biri girecekse de çıkacaksa da buna ben karar veririm, o kadar. Bunlar (kardeşlerine yönelik) FETÖ’den de daha tehlikeli oldular. Benim doğru dediğime yalan demeye başladılar. Diyorlar ki; Seyyid Saki Gavs’ın (ölen Menzil şeyhi) öz evladı değildir diyorlar. Bunlar bu hale gelmiş."


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