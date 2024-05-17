İşte Menzil'in dokunulamayan 'tatilköy'ü!

Yayınlanma: 17.05.2024 - 14:09

Güncelleme: 17.05.2024 - 14:17

CHP Karasu Belediye Meclis üyesi Mithat Kandil, Karasu sahilinde Menzil cemaatine ait olduğu iddia edilen 'tatilköyü'nün akıbetini belediyeye sordu.

Kandil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bulunduğum yer Sakarya Karasu Denizköy. Görmüş olduğunuz yer bir tarikata ait tatilköyü. Adeta bir kaleyi korurcasına yapılmış yüksek duvarlar onlarca kameralarla çevrilmiş, içinde lüks villaları olan hatta aquaparkı olan denize neredeyse sıfır yapılmış 70 bin metrekarelik alana bir tatilköyü konmuş. Buna kimler izin vermiş? Neden yıkılmıyor? Bununla ilgili Karasu belediyesine önergemizi de verdik. Cevaplarını bekliyoruz.”

Karasu sahil merkezindeki binaları yıkmaya çalışan belediye denizköy de bulunan cemaate para cezası dışında bir işlem yapmıyor yıkılması gereken bu kaçak yapıların yıkımı neden gerçekleştirilmiyor bu ülke cemaatlerden çok çekmedi mi 15 temmuz hayin gecesini ne çabuk unuttuk pic.twitter.com/FS4MMN4Wrw — mithat kandil (@mithatkandil) May 13, 2024

MENZİL'E DOKUNULMAZLIK

Menzil cemaatine ait olduğu belirten tatil köyü CHP ilçe yönetimi tarafından daha önce de gündeme taşınmıştı.

Karasu Belediyesi’nin sahilde gerçekleştirdiği yıkımda çifte standart uyguladığını söyleyen CHP Karasu İlçe Başkanı Uğur Büyük, konu ile ilgili de meclis grubunun Belediye Meclisi’nde soru önergesi vermiş ve “Kıyı kenar çizgisini ihlal eden yapıların yıkımına başlandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Sahilde kaç adet yapıya yıkım kararı çıkmış ve kaç tanesine işlem uygulanmıştır? Alınan yıkım kararı Denizköy’de bulunan ve kıyı kenar çizgisinin ihlal eden Menzil Tarikatı’na ait 300 kişi kapasiteli tatil köyünü de kapsamakta mıdır?” diye sormuştu.