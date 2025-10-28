Menzil'deki kavgada ilk kez silah kullanıldı: Cemaat müritleri yaralandı

AKP iktidarıyla birlikte Türkiye'nin en büyük dinsel yapılanmalarından biri haline gelen Menzil cemaatindeki "miras" kavgası büyüyor. Cemaatin "şeyh"i Abdulbaki Erol'ün 2023'te ölümünün ardından oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek arasında başlayan ve önü alınamayan kavgada bu kez silahlar konuştu.

İstanbul Sancaktepe’de müritler paylaşılamayan ve "dergah" olarak adlandırdıkları yer nedeniyle kavga etti. Bir kişinin silah kullandığı kavgada, dört cemaat mensubunun açılan ateş sonucu yaralandığı bildirildi. Yaralılar müdahale için hastaneye kaldırıldı, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Muhammed Saki Elhüseyni destekçileri sosyal medyada “Atılan mermiler oradaki sofilere değil, tüm Ümmet-i Muhammed'e atılmıştır. Bu hesabın sorulacağı gün gelecektir” diye açıklama yaptı.

Gazeteci Nevzat Çiçek de olayı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Seyit Fettah’a yakın sofilerle Seyit Saki’ye yakın sofiler arasında tartılma çıktı. Dergahın tapusunun kendisinde olduğunu söyleyen Seyit Fettah’a yakın grup Seyit Saki’ye yakın grubu dergahtan çıkmasını istemiş. Tartışma çıkıyor. Tartışma sonrası silahı alıp gelen kişi kalabalıktan iki kişiyi vuruyor. Kalabalık araya giriyor iki kişi daha vuruluyor. Saldırgan etkisiz hale geriliyor sonrasında emniyet güçleri olaya müdahale ediyor"