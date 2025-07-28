Menzil depremlerin ardından yangınlara da el atmaya başladı: AKP’nin doğal afetlerde sarıldığı dal Menzil!

Karabük, Mersin, Zonguldak, Adana, Bursa, Ankara, Antalya ve Kocaeli gibi illerde çıkan yangınlarla Türkiye’nin akciğerleri tükeniyor.

İktidar yangınla mücadelede yetersiz kalırken, yurttaşlar ekolojik zenginliğin kül olmasına tepkilerini sürdürüyor. İktidarın yetersizliğini gidermek için ise yine tarikatlardan yardım aldığı ortaya çıktı.

SOSYAL YARDIMLAR TARİKATLARA HAVALE

AKP; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kentlerde arama kurtarma ve sosyal yardımları başta Menzil olmak üzere cemaatlere havale etmişti. Orman yangınlarında da AKP’nin yine aynı yönteme geçtiği ortaya çıktı.

KENDİLERİNE AİT ARAÇLAR, KAMUFLAJ VE TEÇHİZAT...

Menzil cemaatine bağlı Nezir Derneği’den bir grup Karabük’teki orman yangınında kendilerine ait teçhizatlarla söndürme çalışması yürüttü. Derneğin çalışmalarına ilişkin sosyal medyadan yayımlanan bir video da derneğin kendilerine ait ve üstlerinde “Nezir Derneği Arama Kurtarma” ambleminin bulunduğu 4x4 araçlar, kamuflaj ve teçhizatla yangınla mücadele ettiği görüldü. Bunun yanı sıra derneğin; Karabük’ün Ovacık ilçesindeki Çavuşlar Köyü sınırlarında bulunan “Hocaoğlu Köprüsü Şehitler Çeşmesi” önünde de yardım çadırı açtığı da saptandı.

AKP’NİN DAYANAĞI MENZİL

Menzil cemaatinin; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen illerde kendi dernekleriyle arama kurtarma ve depremzedelere yardım çalışmalarında bulunması tepki çekmişti. Orman yangınında da Menzil cemaatinin görülmesi; “AKP’nin doğal afetlerde sarıldığı dal Menzil” eleştirilerine neden oldu. Doğal afetlerde AKUT, Ahbap gibi demokratik kitle örgütleri engellenirken tarikatların önünün açılması bu tepkileri güçlendiriyor.