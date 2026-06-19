Menzil şeyhi Mübarek Elhüseyni, Hollanda'daki dergah davasını kazanmıştı

Menzil cemaatinde kardeşler arasındaki miras savaşı kapsamındaki yurtiçi ve yurtdışındaki davalarda yeni gelişmeler yaşanıyor. Gazetemiz Cumhuriyet'in gündeme getirdiği, Hollanda dergâhında yeni bir tartışma başladı. Dava sürecini kazanıp, sözde dergâh binasının mülkiyetini üstüne alan kardeşlerden Mübarek Elhüseyni; binayı kiralık ilanına koydu.

MÜRİTLERE FAİZ DAVASI AÇMIŞTI

Menzil’e bağlı Hollanda’nın Overijssel Eyaleti’ndeki Enschede kentindeki “Demokratik Gençlik Vakfı (Stichting Democratische Jongeren)” adıyla faaliyet yürüten dergâha yönelik Mübarek dava açmıştı. Dava kapsamında Mübarek, müritlerden “Vastgoed Erol B.V.” şirketi üzerinden 11 bin 300 avroluk (dönem kuruna göre 375 bin TL) ödenmeyen kira borcunun yasal faiziyle ödenmesini istemişti.

‘BEN BİR İŞ ADAMI OLARAK’

Dava sürecinde Mübarek; “Ben bir iş adamı olarak, kendi kişisel servetimle bu yerleri satın aldım. Evet, bu taşınmazlar dini vakıflara kiralanmış olabilir; fakat tamamen şahsi paramla edinilmiştir. Herhangi bir dini yapıyla alakası yoktur” savunusunda bulundu. Dergâhtaki müritler ise büyük ağabey ve cemaatin mevcut elebaşısı Saki Elhüsyeni’nin “Burası miras değil, ümmetin malıdır” söylemine bağlı kalarak savunma yaptı.

BİNAYI KİRALIĞA ÇIKARDI

Mahkeme ise nisan ayı içinde kararını açıkladı. Mahkeme; Mübarek tarafını haklı buldu. Böylece, dergâhtaki müritler binayı boşaltmak zorunda kaldı. Bunun ardından Mübarek, binayı Snelder Zijstra adlı bir emlak firması aracılığıyla kiralık ilanına koydu.

AYLIK 3 BİN AVRO İSTİYOR

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre; söz konusu dergâh binası 450 metrekare büyüklüğünde olup, 313 metrekaresi kiralık. Binanın kalan kısmında ise başka bir kiracı bulunuyor. Mübarek, söz konusu 313 metrekarelik alan içinse aylık 3 bin 250 Avro (173 bin 95 TL) istiyor.

KARDEŞLER VE KUZENLER SAKİ’YE KARŞI BİRLEŞTİ

Bunun yanı sıra; mevut cemaat elebaşısı ve büyük ağabey Saki Elhüseyni’ye karşı diğer mirasçılar medreseler konusunda da harekete geçti. Kardeşler Saki ile Fettah ve Mübarek arasında uzun bir süre cemaatin en büyük medreselerinden “Kasrik Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Külliyesi” üzerinde bir mücadele sürüyordu. Bu mücadele İstanbul’daki medreselere de sıçradı. Cemaatin İstanbul Tuzla’daki Kasrıarifan Külliyesi; Saki dışındaki diğer mirasaçılar tarafından “miras malı” savunusuyla 6’ya bölündü. Bölme işlemini; Saki’nin kardeşleri Fettah, Mübarek, Masum ve Emin ile kuzenleri Taceddin ve Mazhar Elhüseyni gerçekleştirdi. Saki ise bölme işlemine imzacı olmadı. Bu durum cemaat içinde; “Abdulbaki Elhüseyni’nin 5 oğlundan 4’ü ile yeğenlerinin Saki’ye karşı birleştiği, Saki karşıtı ittifakın dağılmadığı, birlikteliğini koruduğu” şeklinde yorumlanıyor.