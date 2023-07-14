Menzil 'şeyh'inin cenazesinden dönenleri taşıyan araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Menzil tarikatının 'şeyh'i Abdülbaki Erol'un cenazesine katılmak üzere gittikleri Adıyaman’dan dönen Hakkarilileri taşıyan aracın takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 11:55
Menzil 'şeyh'inin cenazesinden dönenleri taşıyan araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
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Van-Tatvan karayolu üzerindeki bağlı Reşadiye bölgesinde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen aracın takla atması sonucu Mustafa Selçuk olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Tatvan Devlet Hastanesi'nde müdahaleleri yapılan yaralılardan Mehmet Akbulak Van’a, Abdussamed Engin ve İdris Demiryent Bitlis’e sevk edildi.

MENZİL 'ŞEYHİ'NİN CENAZESİNDEN DÖNÜYORLARDI

Araçtakilerin, geçen günlerde ölen Menzil tarikatının 'şeyh'i Abdülbaki Erol'un cenazesinden döndükleri öğrenildi.


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