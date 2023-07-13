Menzil gerçeğini anlattılar: 'Şeyh uçmuyor devlet uçuruyor'
Menzil tarikâti lideri Abdülbaki Erol dün öldü. Adıyaman'da düzenlenen cenazede yoğunluk yaşandı. Binlerce kişi cenaze sebebiyle Adıyaman'a akın etti. Cumhuriyet TV'ye konuk olan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ve Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Rıfat Kırcı Menzil gerçeklerini anlattı.
Menzil tarikâti lideri Abdülbaki Erol dün öldü. Adıyaman'da düzenlenen cenazede yoğunluk yaşandı. Binlerce kişi cenaze sebebiyle Adıyaman'a akın etti. Cumhuriyet TV'ye konuk olan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ve Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Rıfat Kırcı Menzil gerçeklerini anlattı.
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