Menzil gerçeğini anlattılar: 'Şeyh uçmuyor devlet uçuruyor'

13 Temmuz 2023 Perşembe, 18:16

Menzil tarikâti lideri Abdülbaki Erol dün öldü. Adıyaman'da düzenlenen cenazede yoğunluk yaşandı. Binlerce kişi cenaze sebebiyle Adıyaman'a akın etti. Cumhuriyet TV'ye konuk olan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ve Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Rıfat Kırcı Menzil gerçeklerini anlattı.

