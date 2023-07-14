Menzil cemaati liderinin cenazesi sonrası, akademisyenler Türkiye'deki tarikatları değerlendirdi: Laikliğe savaş açıldı

Yayınlanma: 14.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.07.2023 - 03:00

Menzil cemaatinin lideri olan ve mensuplarının “gavs” olarak nitelendirdiği Abdulbaki Erol için Adıyaman’ın Kahta ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Akademisyen yazar Fatih Yaşlı ve siyaset bilimci Doç. Dr. Cangül Örnek, Abdulbaki Erol’un cenaze töreninin Türkiye’de tarikatların edindiği yer konusunda çizdiği tabloyu Cumhuriyet’e değerlendirdi.

(Fatih Yaşlı)

‘REJİM DEĞİŞMİŞTİR’

Akademisyen yazar Fatih Yaşlı, “Cemaatlere esas güç veren bir şirket ve parti gibi hareket ediyor olmaları” derken “Türkiye’de rejim değişmiştir” ifadelerini kullandı. Yaşlı, “Türkiye’nin uzunca bir süredir ‘laik’ bir ülke olmadığı gerçeğini artık kabul etmemiz gerekiyor. Bugün devlet aygıtı tarikat ve cemaatler tarafından parsel parsel paylaşılmış durumda adeta. Bu paylaşım sürecinin en önemli aktörlerinden biri de Menzil cemaati. Menzilciler Uğur Mumcu’nun kitabına referansla söyleyecek olursak ‘tarikat-siyaset-ticaret’ üçgeninin tam merkezinde yer alıyor. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taziye açıklaması olmak üzere siyasilerden gelen açıklamalar da tarikat ve cemaatlerin varlığının nasıl içselleştirildiğini, normalleştirildiğini ve meşrulaştırıldığını gösteriyor” dedi.

‘ÖNLERİNİ MHP AÇIYOR’

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Gülen cemaati tasfiye edilirken yerini başka tarikat ve cemaatlerin doldurduğunu belirten Yaşlı, “Tarikat ve cemaatler AKP’ye dışsal bir olgu değildir. AKP’nin ta kendisidir. Menzil, Gülen cemaati sonrası AKP’nin en çok yaslandığı, devlet aygıtında kendisine en çok alan açtığı cemaatlerden biri. Burada bir not daha düşmek gerekiyor: Menzil, 1970’lerin sonlarından itibaren Türkeş’in MHP’yi yakınlaştırdığı, gidip şeyhini ziyaret ettiği bir cemaat ve o dönem kurulan ilişkiler bugün de farklı şekillerde devam ediyor, söylenenlere göre de Menzil’in yargıdaki örgütlenmesinin önünü özellikle MHP açıyor. Bu nedenle Menzil’in hem AKP’ye hem MHP’ye yakın olmak gibi bir avantajı var. Onlar da hem ticari hem siyasi ağlarını daha da sağlamlaştırıyor, güçlendiriyorlar” diye konuştu.

(Cangül Örnek)

‘LAİKLİĞE MEYDAN OKUYORLAR’

Siyaset bilimci Doç. Dr. Cangül Örnek ise Türkiye’de laikliğin anayasa hükmü olmak dışında devlet yönetiminde ve toplumsal yaşamda hükmü kalmadığını söyledi. Örnek, “Tarikatlar devlet içinde ne kadar etkin olduklarını göstermek ve topluma mesaj vermek için bu cenazeleri gövde gösterisi haline getiriyorlar. Devlette kritik makamları işgal etmek konusunda kendi aralarında da bir rekabet var. Laikliğe açıkça meydan okuyorlar, güçlerini sergiliyorlar” ifadelerini kullandı.

‘MİLLİ EGEMENLİĞİ TESLİM ETTİK’

Örnek, “Adıyaman’ın bu ülkenin üniter bütünlüğünün parçası olduğunu söylemek bile zor. Orada bambaşka bir cumhuriyet kurmuş durumdalar. Türkiye, birkaç yüzyıl geriye giden bir toplum görüntüsü ve devlet anlayışı sunuyor. Osmanlı’nın bile iktidara tehlike olarak gördüğü tarikatlara ülkeyi ve milli egemenliğimizi teslim ettik. Bu Cumhuriyetin temellerine dinamit koymakla aynı anlama geliyor” dedi.

(Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz beraberindeki heyetle Erol’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.)

MENZİL’DE GÖVDE GÖSTERİSİ

İktidar desteğiyle devletin hemen her kurumuna yerleştirilen Menzil cemaatinin “şeyh”i Abdulbaki Erol İstanbul’da özel bir hastanede önceki gün öğle saatlerinde çoklu organ yetmezliğinden öldü. Cenaze önceki akşam yüzlerce araçlık “çakarlı” ve tepe lambalı konvoylarla Adıyaman’ın Menzil köyüne götürüldü.

Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan otopark alanına yönlendirdi. Cenaze törenine Vali Osman Varol, belediye başkanı Süleyman Kılınç ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

‘THY DEPREM ZAMANI NEREDEYDİ?’

74 yaşında yaşamını yitiren Menzil cemaatinin ‘şeyh’i Abdülbaki Erol’un cenaze töreni için Türk Hava Yolları adeta seferber oldu. Gerici açıklamaları ve faaliyetleri ile bilinen Erdem Özveren’in paylaşımına göre, şeyhin cenazesi için Adıyaman’a 15 dakikada bir ek uçuş konuldu. Özveren paylaşımında, “Büyük âlim gâvs-ı sâni seyyid Abdulbaki el Hüseyni Hz’nin cenazesi için Adıyaman’a gitmek isteyen vatandaşlar için 15’er dakika arayla ek uçuşlar koyması takdir edildi” ifadelerini kullandı. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumda kadrolaştığı bilinen cemaat yapılarından Menzil’in liderinin cenazesi için İstanbul’dan Adıyaman’a ek sefer düzenlemesi, depremzedelerin tepkisini çekti. THY’ye sosyal medyadan seslenen depremzedeler, “Aynı performansı neden deprem zamanı göstermediniz?” diye sordu.

DESTEKLERİNİ UNUTMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menzil cemaati adı verilen dinsel yapılanmanın lideri için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, Erol için sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı: “Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslama hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Elhüseyni Hocaefendi’ye Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum.”

Menzil cemaatine bağlı Semerkand Vakfı, 14 Mayıs’ta Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini açıklamıştı.