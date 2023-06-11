Menzil tarikatının ipli 'tevbe ritüeli' gündem oldu: Şeyh söyledi, müritler tekrarladı!
Menzil tarikatının şeyhi olduğu belirtilen bir kişinin, müritlere 'tevbe ritüeli' yaptırdığı görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Menzil tarikatının ileri gelenlerinden biri olduğu belirtilen kişinin, sarıklarla sarkaç biçiminde kendisine bağlı kalabalığa 'tevbe ritüeli' düzenlediği video yeniden sosyal medyada gündem oldu.
Birgün muhabiri İsmail Arı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Menzil tarikatı üyelerinin, Gavs olarak adlandırılan bir kişinin söylediklerini tekrar ederek ‘tövbe ettikleri’ görüldü.
Arı paylaşımına şu notu düştü:
"Gavs olarak adlandırılan Menzil şeyhinin tövbe seansı! İktidarın açtığı yolda, Fetullahçıların da boşluğunu doldurarak hızlı kitleselleşiyorlar. Artık en önemli kamu kurumlarında onlar var!"
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