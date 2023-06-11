İmamların okullara girmesine tepkiler sürüyor: Gericilere geçit yok

Yayınlanma: 11.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.06.2023 - 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet arasında imzalanan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” adlı ÇEDES projesine tepki sürüyor.

Eğitimciler, veliler ve öğrenciler dün Türkiye’nin birçok ilinde imamların “manevi eğitim” adı altında okullarda görevlendirilmesini protesto etti. İstanbul’daki eylemde, iktidara “Laikliği ve laik eğitimi hedef alan politika ve uygulamalara derhal son verilmeli” çağrısı yapıldı. İzmir genelinde 842 okulda imamların görevlendirilmesi kararı Bergama’da protesto edildi.

Eğitim-Sen Bergama Baş Temsilcisi Şirin Ural, “Eğitimi dinselleştirme süreci hızlandırılmış, laik eğitimi hedef alan uygulamalar yaşama geçirilmiştir. Çocuklarımız, siyasal-ideolojik hedeflerin parçası haline getirilemez! Buna karşı ortak mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

“HEP BİRLİKTE SAVUNALIM”

Ankara’daki eylemde konuşan Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, “ÇEDES, laik eğitime temelden aykırı. Tarikat ve cemaatlerin ve onların arkasında da bulunan gerici yapılanmaların bu projenin arkasında ellerini ovuşturarak beklediklerini biliyoruz. Bu mücadele eşit yurttaşlık mücadelesidir. Gelin okullarımızı hep birlikte savunalım” ifadesini kullandı.

Eğitimciler, “Öğrencilerin ötekileştirilmesine neden olacak her türlü girişime son verilmeli” vurgusu yaptı.