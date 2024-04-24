Menzil'de iç karışıklık sürüyor: 'Deliller karartılıyor, yargı seyrediyor!'

İkiye bölünen Menzil Cemaati'nde Muhammad Saki Elhüseyni destekçileri, Adıyaman Kahta Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, "Hak sahiplerine tahsis edilen konukları depremzedelere kullandırıyoruz diye yalan söylediler" ifadelerine yer verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 20:33
Menzil'de iç karışıklık sürüyor: 'Deliller karartılıyor, yargı seyrediyor!'
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İktidar desteği ile kamuda örgütlendiği ileri sürülen Menzil Cemaati'nde bölünme, topluluk içinde tartışmalara neden olmaya devam ediyor.

Kahta Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklama yapan cemaatin M. Saki Elhüseyni destekçileri, cemaat içerisinde 40 bin kişinin mağdur edildiğini, dellillerin karartıldığını ve yargının buna sessiz kaldığını ifade etti.

"DEPREMZEDELERE ÜCRETSİZ YALANIYLA"

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, adliye önünde cemaat mensuplarının yaptığı açıklama şu şekilde: 

“Kooperatif üyelerimizin yaptığı ödemeler, usule ve kanuna aykırı şekilde Semerkand Vakfı aracılığıyla toplanmıştır. Üyelerimize hisseli tapulu verileceği taahhüt edilmesine rağmen tapu verilmemiştir. Yüksek bedellerle yapılan hisse satışları, kooperatifin resmi kayıtların çok düşük bedelle kayıt edilmiştir. Bu yolla hak sahipleri yüz milyonlarca liralık zarara uğratılmış ve ayrıca kamu zararına da sebep olunmuştur. Hak sahiplerine tahsis edilen konutlar, ‘depremzedelere ücretsiz kullandırıyoruz’ yalanıyla maddi karşılık elde edilerek hizmete açılmıştır. 

Depremzedelere sağlanan bu barınma hizmeti için kamu yararı olan bir dernek olan Beşir Derneği’nden para tahsil edilmiştir. Beşir Derneği’nin bağışlarla toplanan parası üç-beş kişilik bir çete tarafından yönetilen şahıs şirketlerine peşkeş çekilmiştir. Üyelerimizin sömürüldüğü bu düzen ısrarla korunmaktadır. Yargı mercilerine müracaatların üzerinden aylar geçmesine rağmen maalesef bir mesafe alınamamıştır. Hak sahiplerini mağdur eden ve çok yolsuzluklar olmasına rağmen gerekli incelemeler yapılmamıştı. Deliller karartılmakta, yargı ise seyretmektedir.”


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