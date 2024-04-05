Menzil'in merkezi olan köyden SOL Parti'ye de oy çıktı

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Menzil cemaatinin merkezi olan Adıyaman'daki aynı isimli köyde hangi partilere ne kadar oy çıktığını yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 12:59
Menzil'in merkezi olan köyden SOL Parti'ye de oy çıktı
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Gazeteci Saygı Öztürk, Sözcü'de yayınlanan "Menzil’in oyu nereye gitti?" başlıklı yazısında cemaatin merkezi olarak bilinen Adıyaman Kahta ilçesine bağlı Menzil köyündeki seçim sonuçlarını paylaştı. 

Köyde, cemaate ait devremülklerde yer alan 6 seçim sandığında dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktığını yazdı.

Öztürk, köydeki 6 sandıktan AKP'ye 1.148 oy çıkarken Sol Parti'ye 3 oy geldiğini açıkladı. 

Saygı Öztürk, "Menzil’in oyu nereye gitti?" başlıklı yazısında şunları yazdı:

"Nemrut Dağı, Menzil tarikatı ile tanınan Türkiye’nin 19 ilinden daha büyük yüz ölçümüyle, merkez ilçeden sonra 195 bin nüfusuyla ilin ikinci büyük ilçesi Kahta’da CHP 31 Mart seçimlerine katılmadı. Aday gösterilmeyen ilçede AKP’den Mehmet Can Hallaç 14.617 oy alarak seçimin galibi olurken Yeniden Refah Partisi’nden Mehmet Şükrü Turanlı 8.444 oy ile ikinci parti, HÜDA PAR adayı Adem Yavuz 6.683 oyla üçüncü oldu."

Öztürk şöyle devam etti: 

"Köyün bağlı olduğu Kahta’da CHP seçime katılmadığı için doğal olarak burada CHP’ye oy çıkmadı. Belki de en ilginci SOL Parti’nin Menzil’de 3 oy almasıydı. AKP, oyların 1.148’ini alırken, seçime katılan 14 siyasi partiye Menzil’den çıkan toplam oy sayısı ancak 51’i buldu."

 

 


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