AKP'li adaydan seçim öncesi Menzil ziyareti

Yayınlanma: 30.03.2024 - 16:38

Güncelleme: 30.03.2024 - 16:43

Ege Saati’nin haberine göre; Aydın’ın Çine ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevinde bulunan ve AKP'den aday gösterilen yapan Ali Dinçer, Menzil tarikatını ziyaret etti. Dinçer, tarikat üyeleri ile yakınlığını gizlemediği gibi ziyaretlerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Dinçer’in paylaşımlarına CHP’liler tepki yağdı. Paylaşımlarda, “AKP’nin adayları hizmet ve proje üretmek yerine cemaat ile olan fotoğraflarını paylaşıyor. Bizim adayımızı ağır iftiralar atarak karalıyorlar. Yarın sandıkta seçmen bunlara dersini verecek. Çine Menzilci adaya oy vermez” dedi.