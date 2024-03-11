Merakla beklenen siyah kuğular dünyaya geldi

Ankara Kuğulu Park'ta merakla beklenen siyah kuğular, yumurtalarından çıktı. Dünyaya gelen 5 yavru kuğuya Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi.

ANKA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:43
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Tunalı Kuğulu Park'ta yeni doğan siyah kuğular vatandaşın ilgi odağı oldu. Yavru kuğuları görmeye gelen Ankaralılar, bol bol fotoğraf çekti.

Kuğulu Park görevlisi de vatandaşların kuğulara attığı besinlere çok dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 yıldır bu parkta görev yapıyorum. 6 ayda bir yeni yavrularımız dünyaya geliyor. Kuğulara kendi yavrularmız gibi bakıyoruz. Ama halkımız tarafından kuğulara çeşitli yiyecekler veriliyor ve bu onların doğurganlık oranının düşmesine neden oluyor. Kendilerine has yemlerini verince bir sıkıntı olmuyor.

“BESLEMEDEN ÖNCE BİZE DANIŞSINLAR"

Vatandaş ilgi gösteriyor fakat beslemek isterken ekmek gibi ürünleri atıyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Çünkü bu besinler kuğuların yanlış beslenmelerine neden oluyor. Geçen sene yeni doğan bir kuğuya erik atıldı. Eriği de sindiremediği için boğazında tıkanmaya sebep oldu ve maalesef yavrumuzu kaybettik. Bu yüzden vatandaşlardan kuğuları beslemeden önce bize danışmalarını istiyoruz.

"ALTI AY SONRA YENİ YAVRULAR DÜNYAYA GELEBİLİR"

Yavrularımız 6 ayda bir dünyaya geldikçe de biz onları sürekli koruma altında tutuyoruz, özenle yemeklerini veriyoruz. Dışarıdan herhangi bir saldırıya uğramamaları için de etraf sarılı bir şekilde duruyor. İnşallah bundan 6 ay sonra yeni yavrularımız da dünyaya gelebilir.

"BEŞ TANE SİYAH YAVRU KUĞUMUZ OLDU"

Siyah kuğu dünyada sayısı az olan bir kuğu türü. Biz her yıl onları çoğaltmaya çalışıyoruz. 5 tane siyah yavru kuğumuz oldu. İnşallah hayatta kalarak büyüyecek seviyeye de gelecekler. Bu da vatandaşlarımızın elinde olan bir şey. Yanlış besinler atmazlarsa ömürleri daha uzun olur."

Yavru kuğuların kuluçka dönemlerine şahit olan ve yavrular dünyaya geldikten sonra da onları görmeye gelen bir vatandaş, şunları söyledi:

"Birkaç hafta üst üste gelip süreci inceleme şansımız oldu. Anne kuğu birkaç kez kalkınca yumurtaları gözlemlemiş olduk. Hafta sonu da doğduklarını görünce oğlumla birlikte görmeye geldik. Onları görmek çok keyifli. Her zaman da şansımız olmayabilir."

"İYİ Kİ DOĞMUŞLAR"

Yavru kuğuları görmeye gelen bir başka yurttaş ise şunları dile getirdi:

"Kuğuların doğduğunu öğrenince gelip görelim dedik. Çok tatlılar. Keşke hep yenileri doğsa. İyi ki doğmuşlar."


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