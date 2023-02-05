Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'taki havuz buz tuttu

Başkentte son günlerde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kentin simgelerinden Kuğulu Park'taki havuzun bazı kısımları dondu.

AA
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 09:23
Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'taki havuz buz tuttu
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Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü gece saatlerinde, Çankaya ilçesindeki Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta bulunan havuz soğuk hava nedeniyle yer yer buz tuttu.

ÖRDEKLERİN YAŞAM ALANLARI DARALDI

Parkın ev sahipleri kuğular ve ördeklerin yaşam alanları, bazı kısımları donan havuzdaki fıskiyelerden çıkan suların buz kalıpları oluşturmasıyla daraldı.

Beyaz örtüyle kaplanmasıyla ortaya kartpostallık görüntülerin çıktığı parktaki kuğulardan bazıları havuzda yüzerken bazıları da kıvrılarak vücut ısısını korumaya çalıştı.


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