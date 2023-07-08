Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti'nin acı günü!

Meral Akşener, İYİ Parti Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2023 - 16:00
Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti'nin acı günü!
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İYİ Parti Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap hayatını kaybetti.

Ölüm haberini Genel Başkan Meral Akşener, Twitter hesabından duyurdu.

Akşener, paylaşımında şunları kaydetti:

"Değerli kardeşim, Teşkilat Koordinatörümüz Süleyman Sırrı Özdolap’ı maalesef kaybettik… Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."


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