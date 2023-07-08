Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti'nin acı günü!
Meral Akşener, İYİ Parti Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
İYİ Parti Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap hayatını kaybetti.
Ölüm haberini Genel Başkan Meral Akşener, Twitter hesabından duyurdu.
Akşener, paylaşımında şunları kaydetti:
"Değerli kardeşim, Teşkilat Koordinatörümüz Süleyman Sırrı Özdolap’ı maalesef kaybettik… Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."
Değerli kardeşim, Teşkilat Koordinatörümüz Süleyman Sırrı Özdolap’ı maalesef kaybettik…— Meral Akşener (@meral_aksener) July 8, 2023
Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar diliyorum.
Ruhu şad, mekanı cennet olsun.
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