İYİ Parti'nin yeni 'A takımı' ilk kez bir araya geldi: 'Müstakil parti' eğilimi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin yeni A takımıyla ilk toplantısını önceki gün genel merkez ek binasında yaptı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda seçimler ve kongrenin değerlendirilmesi yapıldığı belirtilirken, partinin gelecek rotasının da görüşüldüğü, yerel seçimlerde izlenecek “politik hattın” gündeme geldiği kaydedildi.
Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre partinin hedefinde “tek başına iktidar” olmak var. Akşener’in yeni dönemde kadroları “iyileştirmesiyle” “milliyetçi muhafazakar” seçmene hitap edip, 2024 yerel seçimlerine “müstakil bir parti” olarak girerek, AKP, MHP ve CHP ile rekabet edeceği belirtiliyor.
Partinin özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanlıklarına her üç partinin seçmeninin de oyunu alabilecek adayları çıkarması gerektiği kulislerde konuşulanlar arasında.
YEREL SEÇİM MÜCADELESİ
Seçimlere “ittifaksız” olarak girileceği görüşünün ağır bastığı İYİ Parti’nin yeni yönetiminin ilk sınavını yerel seçimlerde vereceği belirtiliyor. Divanda yer alan “milliyetçi” kökenli isimlerin, genel seçimler süresince “partiye küsen tabanı” geri döndüreceği kaydediliyor.
Öte yandan yeni A takımında Oktay Vural, Ayyüce Türkeş Taş ve Ayfer Yılmaz gibi isimlerin yer almasının partiye MHP tabanından da oy getireceği ileri sürülüyor. İYİ Parti’nin yeni dönemde AKP’ye muhalif siyaset yürüp AKP tabanından oy koparabilecek tek parti olduğu ifade edilirken, yerel seçimlerde İYİ Partili belediye sayısının 200’e çıkarılması hedefleniyor. Partinin, özellikle büyükşehirlerden belediye başkanı çıkarmak için mücadele edeceği belirtiliyor.
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