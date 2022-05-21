Recep Tayyip Erdoğan Meral Akşener'i hedef aldı: 'Sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim?'

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 20:50

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin gençlik kolları tarafından Adana’da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde, açıklamalar yaptı.

Erdoğan, etkinliğe katılanlara Yeni Adana Stadyumu’nun dışında kurulan sahneden hitap etti. Erdoğan’ın konuşması ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalar yaptığı İstanbul’da düzenlenen ‘Milletin Sesi Mitingi’ aynı anda gerçekleşti.

28 ilden getirilen AKP'lilere seslenen Erdoğan, statta yaptığı açıklamalarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Osmanlı padişahlarından Abdülhamid üzerinden hedef gösterdi. "Bu haddini aşanlara bu millet 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral hanım, sen kim Sultan Abdülhamid’e saygısızlık kim…" şeklinde konuşan Erdoğan, altılı masadaki üç siyasi parti liderini de 'had bildirmemek' ile suçladı.

Stadın dışındaki konuşmasına “Gelin canlar bir olalım, sevelim sevilelim” diye başlayan Erdoğan’ın açıklamalarından dikkat çekenler şöyle:

“Bizim siyasetimizde kışkırtma, tahrik, gençleri sokağa dökmek yoktur. Bizim siyaset anlayışımızda milleti düşmanlaştırmak, milleti kutuplaştırmak yoktur.

Sırtını emperyalistlere, onların temsilcilerine, muhtelislerin, 3 günlük ikballeri uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamasına müsaade etmeyeceğiz.”

AÇIKLAMALARA DEVAM ETTİ

Erdoğan, daha sonra stada kurulan sahneye geçerek açıklamalarını burada sürdürdü.

Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar ise şöyle:

"Siz Medine’nin, Mekke’nin, Kudüs’ün, Diyarbakır’ın, İstanbul’un, Bosna’nın, semalarında ezan sesleri yankılanan tüm diyarların beklediği gençliksiniz.

ABDÜLHAMİD AÇIKLAMASI

Abdülhamid Han, devrinin emperyalistleriyle ve onların içerdeki maşalarıyla mücadele etmiş bir medeniyet ve millet sevdalısıdır. Varsın birileri Gezi olaylarını Abdülhamid Han’ın devrilişine benzeterek emperyalistlere selam dursun. Biz ecdadın izinden yürümeyi sürdüreceğiz. Altılı masa etrafından buluşanlara Abdülhamid Han nezdinde yapılan bu ecdat tarih ve değer düşmanlığına katılıp katılmadıklarını sormak da hakkımızdır.

AKŞENER'İ HEDEF ALDI

Abdülhamid Sultan’a dil uzatan, laf atan hanımefendiye şunu sormak lazım; 33 yıl hasta dev diye takdim edilen Osmanlı’yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Sultan Abdülhamid’e hakaret haddini aşmazlıktır. Ve bu haddini aşanlara bu millet 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral hanım, sen kim Sultan Abdülhamid’e saygısızlık kim…

ÜÇ TANESİ VAR Kİ...

Ve o altılı masada olanlardan üç tanesi var ki Sultan Abdülhamid’e laf söyletmemişlerdir. Şimdi bunlara ne oldu bunlara da suspus oldular? Altılı masa etrafında oturdukları halde Sultan Abdülhamid cennet mekan, ona laf atanlara haddini bildiremediler. Bu millet, ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir. Bu akşam buradan ben ilk sinyali veriyorum; kardeşlerim siz, Mehmet Akif’in Asım’ı, Necip Fazıl’ın ideal gençliği, Nurettin Topçu’nun beklenen gençliği, Karakoç’un diriliş nesli özlemlerini hayata geçireceksiniz.

Bizim gençliğimiz Ayasofya ibadete açılacak sloganıyla geçti. Ayasofya ibadete açıldı. Bizim gençliğimiz imam hatiplerin kapısına sinsice kilit vurulmaya çalışılmasıyla geçti. Bugün eğitim kurumlarımız eğitimlerini sürdürüyor."