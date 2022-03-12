Meral Akşener, Saray'a ilişkin planını paylaştı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Saray'a ilişkin planını paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Akşener'in "Cumhurbaşkanlığı Sarayı" ile ilgili yaptığı paylaşım, kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum aldı.
DÜN GECE RÜYAMDA GÖRDÜM
Naz Yavuzaslan isimli bir sosyal medya kullanıcısı "Dün gece rüyamda gördüm" diyerek Saray'ın fotoğrafını paylaştı ve Saray'ın Ankara Cumhuriyet Üniversitesi olduğunu ve açılışını da Meral Akşener'in yaptığını yazdı.
AKŞENER ALINTILADI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, söz konusu tweeti alıntılayarak, Saray ile ilgili planını açıkladı. Akşener, paylaşımında Saray'ın kendi iktidarları döneminde "Türkiye Yüksek Bilimler Akademisi" olacağını ifade etti.
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