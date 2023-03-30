Meral Akşener'den Erdoğan'a yanıt: Yanındaki yalaka tayfasına bak!

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 16:35

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 17:09

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem bölgesi Adıyaman'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Akşener, kendisine yönelik tehdit açıklamalarında bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hapis çantamı hazırladım, buradayım dedim. Devr-i iktidarında evimi basanlar serbest bırakıldı. Recep Bey niye bu kadar sinirlisin. Papatya çayına devam" yanıtını verdi.

"OKULLARIN BİR AN ÖNCE AÇILMASI GEREKİYOR"

Akşener, deprem bölgesindeki sorunlara ilişkin ise, şu açıklamaları yaptı:

"Kadınlar açısından sorunlar var. Evi ağır hasarlı eşyasını toplamak için çadırın içinde yaşayan insanlar var. Çadırların içine gittim. İnanılmaz bir hijyen problemi var. Gıda ve su konusunda eksiklikler var. Kadınlar benden bu sesi duyurmamı istedi. Kadın ve çocukların travması geçmiyor. Ders çalışamıyor çocuklar. Tüm bunlara bakmalıyız. Elinden gelen yardımı herkes yaptı ama artık ciddiyetle psikolojik olarak bunun nasıl geçeceğine bakmamız lazım. Ciddi eksiklikler gördüm. Eksiklikler giderilmiyorsa bir buçuk ay sonra biz geleceğiz, tüm eksiklikleri gidereceğiz. Sağlam kalan binalarda eşyalar verilmiyormuş. O evin içinden para çıktıysa sahibinindir."

"EVİMİ BASANLARIN TAMAMI BERAAT ETTİ"

Akşener, Erdoğan'ın kendisine yönelik tehdit açıklamalarına dair şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan'ın beni tehdidinin üçüncüsü bu. 31 Mart seçimlerinde 'Bu bayanı hapse gönderirim' dedi. Ben de elime çantayı hazırladım, 'Buyur bilader' dedim. Birinci tehdit buydu. İkincisi, Rize'de 'Ey gelin hanım görürsün gününü' dedi. Rize'de bir sürü yanlış iş oldu. 'Bunlar iyi günlerin' demişti bu ikinci tehditti. Şimdi de 'Beni kendinle uğraştırma' diyor. Diyorum ki; Recep Bey, neden bu kadar sinirlisin? Devr-i iktidarında namusuma şerefime sahibi olduğunuz televizyon kanalından iftira atıldı, bununla ilgili mücadele ettim, sen beni aradın gereğini yapacağını söyledin. O iftirayı atan şerefsizlerin hepsi senin mahkemelerinde beraat etti. Devr-i iktidarında evim basıldı. Basanların tamamı beraat etti.

"CEBİN DOLDURAN YALAKA TAYFASINI TEHDİT ET"

Ey Sayın Erdoğan, sen önce otur bunlara bak. Seni yanıltan yanındaki yalaka tayfasına bak. Sana yanlış bilgi veren, o temel sana attıran, temel atma tiyatrosunu yaptıran, yanındaki cebini dolduran cahil, liyakatsiz, yalaka tayfasını tehdit et. Cumhur İttifakı'nın içindeki sisteme inanamıyorum. Bir gün uyanıyorum en yerli milli insanıyım. Ertesi gün PKK'lı oluyorum. Sonraki gün faili meçhulcu oluyorum.

Karar verin kardeşim ben neyim. Bunların hepsi birbirine zıt şeyler. Hepsi beraber olduk devr-i iktidarında. Kimi mahkemeye verdiysem de takipsizlik kararı verildi. Tüm bunların neticesinde Sayın Erdoğan da beni iyi tanır ki; ben bu güne kadar hiçbir tehdide pabuç bırakmadım. Demirden korksak trene binmezdik. Dolayısıyla ben buradayım, adresim belli, evimiz bastınız, partimin adresi belli. Çantam elimde, benim için Silivri soğuk değil, buyurun Recep Bey. Ama bu sinire gerek yok. Ben sana tavsiye edeyim, papatya çayına devam."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da deprem sonrası atılan temeller üzerinden kendisini eleştiren Akşener'i hedef alarak, şu sözlerle tedhit etmişti:

"Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Beni, kendinle de uğraştırma."