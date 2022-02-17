Meral Akşener'den 'Geççek' paylaşımı: Az kaldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tarkan'ın "Geççek" şarkısını "Çoğu gitti az kaldı" diyerek paylaştı.
Tarkan sonunda hayranlarının uzun süredir beklediği yeni şarkısını çıkardı.
Tarkan geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda "Geri sayım başladı…Yeni şarkı geliyor" notuyla yeni şarkısının sinyalini vermişti. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Geççek" adlı şarkısının 17 Şubat tarihinde yayınlanacağını duyurdu.
Tarkan'ın yeni şarkısı “Geççek” 21.00'de yayınlandı.
AKŞENER'DEN 'GEÇÇEK' PAYLAŞIMI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tarkan'ın bu akşam yayınlanan ve sosyal medyada gündem olan "Geççek" şarkısını paylaştı.
Şarkıyı Twitter hesabından paylaşan Akşener, "Çoğu gitti #AzKaldı" ifadesini kullandı.
Çoğu gitti #AzKaldı. https://t.co/WVLJiucMcx— Meral Akşener (@meral_aksener) February 17, 2022
Tarkan'ın yeni şarkısında "Geççek geççek elbet bu da geççek/Gör bak umudun gününü gün etçek/Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman/O çiçekten günler çok yakın inan/Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek/Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek/Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman/O çiçekten günler çok yakın inan" sözleri yer alıyor.
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