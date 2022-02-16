Tarkan yeni şarkısı Geççek'in klibinden ilk görüntüleri paylaştı

16 Şubat 2022 Çarşamba, 10:03

Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'in 17 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında şarkının intro’sundan kısa bir bölüm paylaşan Tarkan, yeni bir paylaşım yaparak klibinden bir kısım yayınladı.

KLİP ÇEKİMLERİ 4 GÜN SÜRDÜ

Yönetmenliğini İrfan Yıldırım’ın, yapımcılığını Anima İstanbul’un, prodüksiyonunun ise Anima İstanbul ve Hitt Müzik ortaklığı ile yapıldığı video klibin 4 gün süren çekimleri İstanbul’da 20’den fazla lokasyonda, yaklaşık 30 oyuncu ve 60 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi.



