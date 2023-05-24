Barış Pehlivan
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Pazar günü kurulacak ‘yeni ordu’

24 Mayıs 2023 Çarşamba

Önce Meral Akşener dinledi. Fikri çok beğendi. Sonra bizzat kendisi Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşmayı ayarladı. Pazar günü cumhurbaşkanı değişirse hayata geçirilecek kritik bir karara varıldı.

Hem Akşener’e hem Kılıçdaroğlu’na sunulan projenin notlarını okuyorum. Hazırlayan, iki liderle de görüşen kişi eski askeri hâkim ve Akşener’in danışmanı Ahmet Zeki Üçok.

Hani, ülkenin cumhurbaşkanı teröristlerle Kılıçdaroğlu’nu yan yana gösteren videonun montaj olduğunu kabul etti ya...

Hani, sığınmacılar konusunda hassasiyeti olduğunu öne süren Sinan Oğan, Millet İttifakı’nın kendisini ikna edemediğini iddia etti ya...

Hani, mülteciler Türkiye’den çıkmasın diye Avrupa’dan rüşvet alan ve teröristlerin şehirlere bomba yerleştirmesine göz yuman sanki CHP imiş gibi konuşanlar var ya...

Tüm bunlar olurken Millet İttifakı oldukça tartışılacak bir projeyi masaya yatırdı: Güney Ordu Komutanlığı.

Ahmet Zeki Üçok cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na özetle şöyle dedi: Türkiye’nin en uzun kara sınırına sahip Suriye ve Irak sınırının güvenliğini sağlamalıyız. Terörle mücadelede harekât etkinliğini artırmak için tıpkı Ege Ordu Komutanlığı gibi sadece bu bölgeye ve bu amaçlara hizmet amacıyla özel niteliklere sahip profesyonel, etkili, operasyonel bir kuvvet oluşturmalıyız.

Akşener’e ve Kılıçdaroğlu’na sunulan bilgi notunda sınırımızdaki mevcut durum 6 maddede özetlenmişti. Sonra “Kapsam” başlığı altında yazılanları okumaya başladım.

Şunları görüyordum:

Coğrafi alan: Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkâri illeri.

Askeri Alan:

-Silah, mühimmat ve personel olarak standart ordu düzeyinde.

-Terörle mücadele ve sınır ötesi harekâtlar yapabilecek özel eğitimli ve teçhizatlı tugay düzeyinde askeri birlikler.

-Kaçak ve düzensiz göçmenlerin sınır ihlallerini önlemek için özel eğitimli ve teçhizatlı tugay düzeyinde askeri birlikler.

-Terörle mücadelenin uluslararası hukuka ve çatışma hukukuna uygun olarak yürütülmesini sağlamak için özel eğitimli hukuk birimleri.

-Kaçak ve düzensiz göçmenler ile mülteciler hakkındaki devlet politikalarının ulusal ve uluslararası hukuka uygun yürütülmesini sağlamak için özel eğitimli hukuk birimleri.

Özetle...

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa Güney Ordu Komutanlığı kurmayı istiyor. Böylece terör örgütleriyle mücadele ve sığınmacılar meselesi için oldukça konuşulacak bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Tüm bunları yaparken de İHA ve SİHA’lardan da destek alınmasını düşünüyor.

Yani...

Yanisi şu: Terörle mücadele konusunda “montaj” ile vurulanlar, terörü özel bir orduyla vurmayı düşlüyor.

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