Meral Akşener’den iktidara ‘atama’ tepkisi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 74 bin öğretmen ataması yapıldığı yönündeki açıklamalar üzerinden iktidara çok sert tepki gösterdi.
Öğretmen atamalarıyla ilgili iktidara tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bu atamalardan öğrencilerine kavuşamadığı için marketlerde çalışan, çaresizlikten intihar eden öğretmenlerimizin haberi var mı?” diye sordu.
Geçtiğimiz hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 15 bin öğretmenin ataması gerçekleştirilmişti.
Erdoğan törende yaptığı açıklamada, “Mevcut öğretmenlerin yüzde 73’ü bizim hükümetlerimiz döneminde atanmıştı. Sadece son iki yılda 77 bin 572 genç öğretmenimizi okullarıyla buluşturduk. Bu gün gerçekleştireceğimiz 15 bin öğretmen atamasıyla toplam 729 bin 487 öğretmenimizi atamış olacağız“ demişti.
AKŞENER: BUNDAN ÖĞRETMENLERİMİZİN HABERİ VAR MI?
Bu durumun gerçeği yansıtmadığını belirten Akşener, “İktidar, 74 bin öğretmen ataması yaptığını iddia ediyor. Peki ya bu atamalardan; 90 üstü puan alıp mülakatta elenen, öğrencilerine kavuşamadığı için marketlerde çalışan, çaresizlikten intihar eden öğretmenlerimizin haberi var mı? Yok” dedi.
Paylaşımında ‘algı zirvede atama yerde’ etiketi kullanan Akşener, “Yazıklar olsun!” diye tepki gösterdi.
İktidar, 74 bin öğretmen ataması yaptığını iddia ediyor...— Meral Akşener (@meral_aksener) February 5, 2022
Peki ya bu atamalardan;
90 üstü puan alıp mülakatta elenen, öğrencilerine kavuşamadığı için marketlerde çalışan, çaresizlikten intihar eden öğretmenlerimizin haberi var mı?
Yok. #AlgıZirvedeAtamaYerde
Yazıklar olsun!
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