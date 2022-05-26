Meral Akşener'den Mosso'ya 'Bergen' şarkısıyla destek
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında vereceği konser AKP’li Isparta Belediyesi tarafından iptal edilen Melek Mosso’ya, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla destek verdi
Uluslararası Isparta Gül Festivali'ndeki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya bir destek de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener de sosyal medya hesabından şarkıcıya destek vererek Mosso'nun seslendirdiği Bergen'in "Yıllar Affetmez" şarkısını "Gideni götürür, sandık affetmez" notuyla paylaştı.
Gideni götürür, sandık affetmez. #melekmossohttps://t.co/LYKSozqJcM— Meral Akşener (@meral_aksener) May 26, 2022
Konserleri iptal edilen Melek Mosso ve Aynur Doğan’a çok sayıda sanatçı destek verdi. Oyuncu Genca Vuslateri, “İçimizdeki lunaparkı yıkamayacaklar..” ifadesini #müzikevrenseldir etiketi ile birlikte paylaştı.
Komedyen Cem Yılmaz ise “Ahlaklı konser ! Yeni yeni işler hayırlı işler.Yine ortaçağdan güzel bir orta geldi. Boş kaleye gol atmama ahlakım ile susma hakkımı kullanıyorum. Pass” paylaşımında bulundu.
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