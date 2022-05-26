Konseri iptal edilen Melek Mosso'dan açıklama: Birkaç kendini bilmeze kalmadı ahlakım

26 Mayıs 2022 Perşembe, 13:03

Isparta Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Melek Mosso, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Mosso, “Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar, kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz” dedi.

“BEN BU ÜLKENİN KADINIYIM”

Sanatçı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci, yaşlısı milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz… Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz”

Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var.Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak,kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki — Melek Mosso (@MelekMosso) May 26, 2022

NE OLMUŞTU?

Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında Melek Mosso, Derya Uluğ ve Funda Arar'ın farklı günlerde konser vermesi planlanıyordu. Mosso, 3 Haziran’da Meydan AVM’de sahne alacaktı. Buna ilişkin afişler de yerel basınla paylaşılmıştı.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından dün ortak yayınlanan açıklamada, belediyenin “halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan” konserler düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Melek Mosso konserinin iptal edilmesi talep edilirken, “Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilmeyecektir” ifadesine yer verildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de akşam saatlerinde Twitter hesabından konserlerin afişini yeniden paylaştı. Mosso’nun konserine burada yer verilmediği görüldü.