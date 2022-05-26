Konseri iptal edilen Melek Mosso'dan açıklama: Birkaç kendini bilmeze kalmadı ahlakım

Isparta Uluslararası Gül Festivali'ndeki konseri iptal edilen Melek Mosso, "Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2022 Perşembe, 13:03
Konseri iptal edilen Melek Mosso'dan açıklama: Birkaç kendini bilmeze kalmadı ahlakım
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Isparta Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Melek Mosso, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Mosso, “Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar, kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz” dedi.

“BEN BU ÜLKENİN KADINIYIM”

Sanatçı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci, yaşlısı milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz… Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz”

NE OLMUŞTU?

Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında Melek Mosso, Derya Uluğ ve Funda Arar'ın farklı günlerde konser vermesi planlanıyordu. Mosso, 3 Haziran’da Meydan AVM’de sahne alacaktı. Buna ilişkin afişler de yerel basınla paylaşılmıştı.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından dün ortak yayınlanan açıklamada, belediyenin “halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan” konserler düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Melek Mosso konserinin iptal edilmesi talep edilirken, “Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilmeyecektir” ifadesine yer verildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de akşam saatlerinde Twitter hesabından konserlerin afişini yeniden paylaştı. Mosso’nun konserine burada yer verilmediği görüldü.


Melek Mosso konser Isparta

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