Meral Akşener'den polislerin mesai saatine ilişkin İçişleri Bakanlığı'na: 'Ha şöyle, yola gelin'
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı'nın İl Emniyet Müdürlükleri'ndeki Polis Merkezi Amirlikleri ve resmi ekiplerin çalışma saatlerine ilişkin yaptığı düzenleme için "Ha şöyle, yola gelin" dedi.
İçişleri Bakanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri'ndeki Polis Merkezi Amirlikleri ve resmi ekiplerin çalışma saatleriyle ilgili yeniden düzenlemeye gitti.
Akşener, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini paylaştı.
Mesai saatlerine ilişkin yapılan düzenlemeyi içeren genelgeye Akşener, "Ha şöyle, yola gelin" diye yazdı.
Akşener'in paylaşımı şu şekilde:
Ha şöyle, yola gelin. ??— Meral Akşener (@meral_aksener) March 31, 2022
3600 ek gösterge için de benzer adımlarınızı bekliyorum. pic.twitter.com/YiTpCx9tRO
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