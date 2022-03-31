Meral Akşener'den polislerin mesai saatine ilişkin İçişleri Bakanlığı'na: 'Ha şöyle, yola gelin'

31 Mart 2022 Perşembe, 12:32

İçişleri Bakanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri'ndeki Polis Merkezi Amirlikleri ve resmi ekiplerin çalışma saatleriyle ilgili yeniden düzenlemeye gitti.

Akşener, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini paylaştı.

Mesai saatlerine ilişkin yapılan düzenlemeyi içeren genelgeye Akşener, "Ha şöyle, yola gelin" diye yazdı.

Akşener'in paylaşımı şu şekilde: