İYİ Parti'den Akşener'i hedef alan Bakan Soylu'ya yanıt

30 Mart 2022 Çarşamba, 18:16

Meral Akşener, bugünkü grup toplantısında polislere değinerek, “Polis kardeşlerimiz gösterdikleri bu fedakarlık karşısında neyle karşılaşıyorlar? Her gün daha da artan çalışma koşullarıyla, siyasi baskılarla ve mobbingle karşılaşıyorlar. Kendilerini sürekli ezmeye çalışan kirli düzenle karşılaşıyorlar. Canımızı yakan intihar vakaları her geçen gün daha da artıyor. AK Parti'nin nefes alan her canlısına verilen koruma polis memurlarının çektiği eziyeti size anlatamam” dedi.

SOYLU HEDEF ALDI

Akşener’in bu sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yanıt geldi. Akşener’e “Zafiyet Hanım" diyerek seslenen Soylu, "Türkiye’nin bugünkü huzur ortamında sadakat ve fedakarlıklarıyla katkısı büyük olan Emniyet Teşkilatımızı istismara, 15 Temmuz öncesi gibi kendisini "müstakbel başbakan" atayan Zafiyet Hanım da katılmış. Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu, başaramayacaksın Zafiyet Hanım" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ’DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti, "Kifayetsizliğin ve seviyesizliğin' hiçbir idareciye bir şey katmayacağını ve yakışmayacağını hatırlatarak ilan etmek isteriz ki; İYİ Parti, Emniyet Teşkilatımızın sorunlarını dile getirmeye, bu sorunlara çözümler önermeye devam edecektir" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, bugün, partimizin grup toplantısında, Emniyet Teşkilatımızın çalışma şartları, sorunları ve özlük haklarına dair hatırlatma ve uyarılarda bulunmuştur. Mesai saatlerinden, ekonomik sorunlarına, maruz kaldıkları mobbingden, yeni yayınlanan ve tartışma yaratan yönetmeliğe kadar birçok konuda yaşanan sorunların, Emniyet Teşkilatımızın moral ve motivasyonunu olumsuz etkilediği, herkesin malumudur. Etkili konuşmaktan daha önemlisi etkili dinleyebilmektir. Etkili dinlemekten de önemlisi dinlediğini anlayabilmektir." denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

İYİ Parti Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, Akşener'in sözlerini Soylu'nun anlamadığı ifade edildi. Açıklamada, ". Bunun bir tercih olmasını dileriz. Zira; tercih değil de bir idrak sorunu ise durumun daha da vahim olduğunu kamuoyunun ve bu atamanın sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanının bilgisine sunuyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Sayın Genel Başkanımızın TBMM grup konuşmasında 314.000 TL maaş alanlara ilişkin tek bir cümle etmeyen Usta Bakan, daha önce de örneklerine defalarca vakıf olduğumuz üzere; her sıkıştığında bilumum terör örgütlerinin isimlerini sayarak, düne kadar irtibatlı ve iltisaklı olduğu, methiyeler düzdüğü FETÖ’nün güncellenmiş versiyonu gibi görevi ve yetkisini karine yaparak iftira ve suç uydurma içerikli aciz siyasetine kararlılıkla devam etmektedir.

Bir bakan düşünün ki; katıldığı her miting ve parti toplantısında, Sayın Genel Başkanımıza sayısız iftira ve ithamda bulunup devamında hiçbir şey yapamamaktadır. Siyaseti ve Bakanlık görevini birbirinden ayıramayan, kişisel ikbalini, milletin, demokrasinin hukuk ve adaletin önüne konumlandırmış olan Usta Bakan’ın sene-i devriyesine yaklaştığımız hakkındaki iddialara ilişkin bir arpa boyu yol alınmamış olmasındaki rolünü de yakından takip ettiğimizi bu vesile ile kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini, ucube sistem olarak tanımlamamızın yaşayan örneği olan usta bakan, bir İçişleri Bakanı’nın görevinin patronuna şirinlik, görevde kalabilmek için her türlü tavizi vermek ve bu uğurda her türlü işbirliğine sıcak durmak olduğunu defalarca olduğu gibi bu olayda da çekinmeden ortaya koymuştur.

Emniyet Teşkilatımızın, mücadele kararlığı ve kahramanlıklarını, kişisel siyasi çıkarı uğruna kullanmaya teşebbüs eden usta bakana, teşkilat ve mensuplarının yapısal sorunlarıyla kalıcı olarak ilgilenmesini öneriyoruz.

Sayın Genel Başkanımızın, TBMM Grup konuşmasında ifade ettiği gibi, “İçişleri Bakanlığı Türk Devlet idaresinin en önemli kurumlarından biridir.”

Dolayısıyla, bu kurumun başındaki kişinin de, makamının önem ve ağırlığına uygun bir üslup taşıması, devletimizin itibarı açısından son derece kıymetlidir.

“Kifayetsizliğin ve seviyesizliğin” hiçbir idareciye bir şey katmayacağını ve yakışmayacağını hatırlatarak ilan etmek isteriz ki;

İYİ Parti, Emniyet Teşkilatımızın sorunlarını dile getirmeye, bu sorunlara çözümler önermeye devam edecektir.

Mevcut iktidar bu sorunları çözmediği taktirde de, İYİ Parti iktidarında gereğini hızla yapacaktır."