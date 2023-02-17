Meral Akşener'in ziyaret ettiği depremzede: Ailem gitti...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana’nın Ceyhan ilçesinde, depremde eşini, çocuklarını ve torununu kaybeden bir depremzedeyi ziyaret etti. Akşener’in başsağlığı dilediği depremzede, “Bir bu evladım, bir de nişanlısı sağ kurtuldu. Bir ailem gitti” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana’nın Ceyhan ilçesinde, depremde eşini, çocuklarını ve torununu kaybeden bir depremzedeyi ziyaret etti. Akşener’in başsağlığı dilediği depremzede, “Bir bu evladım, bir de nişanlısı sağ kurtuldu. Bir ailem gitti” dedi.
Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki ziyaretlerini sürdürüyor. Akşener, bugün Adana’nın Seyhan ilçesinde, depremde eşini, çocuklarını ve torununu kaybeden bir yurttaşı ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.
Akşener’le konuşurken gözyaşlarına hâkim olamayan yurttaş, yanındaki genci göstererek, “Bir bu evladım, bir de nişanlısı sağ kurtuldu. Bir ailem gitti” dedi.
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