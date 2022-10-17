Merdiven boşluğuna düşen baykuş böyle kurtarıldı
Bursa’da bugüne kadar çok sayıda hayvanı kurtaran doğasever yurttaş; bu kez de merdiven boşluğuna düşen baykuşu kurtardı.
Bursa’da çok sayıda yaralı hayvanın hayatını kurtaran ve bunları kanalında paylaşan İbrahim Sargın, bu kez de bir apartmanın merdiven boşluğuna giren baykuşu ekipmanlarıyla yakaladı ve doğaya saldı.
Bu anları kayıt altına alan Sargın, kuşa zarar vermemek için uzun gayret safretti.
Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar mahallesinde bir apartmana baykuş girdi. Apartman merdiven boşluğuna giren kuşu çıkartamayan bina sakinleri; bu zamana kadar çok sayıda hayvanı kurtaran İbrahim Sargın’a haber verdi. Ekipmanlarıyla apartmana gelen Sargın, kuş "zarar görmesin" diye yakalamak için uzun uğraşlar verdi. Sonunda kuşu yanında getirdiği file yardımıyla yakalayarak ait olduğu doğaya saldı. Apartman sakinleri ise kendisine teşekkür etti.
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