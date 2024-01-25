Merdiven boşluğuna düştü: 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yayınlanma: 25.01.2024 - 23:23

Güncelleme: 25.01.2024 - 23:23

Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu Mahallesi’ndeki 5 katlı Akmaviş Apartmanı’nın çatısına arkadaşıyla birlikte çıkan Alperen Eymen Yener (10), çatıdaki saçın çökmesi sonucu merdiven boşluğuna düştü.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



