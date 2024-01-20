İstanbul'da akılalmaz olay! Otomobil AVM'nin yürüyen merdivenine daldı: Üç kişi yaralandı
İstanbul'da bir AVM'nin otoparkında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, cam kapıyı kırarak yürüyen merdivenlere daldı. Otomobil buraya asılı kalırken akılalmaz olayda üç kişi yaralandı.
Kaza, saat 17:00 sıralarında meydana geldi. Esentepe Mahallesi'nde bir AVM'nin otoparkında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil cam kapıyı kırıp içeri girdi. Daha sonra yürüyen merdivenlere giren otomobil burada asılı kaldı.
Kazada biri çocuk 3 kişi yaralanırken olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis ve itfaiye ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu.
Daha sonra yaralılar ambulanslara hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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