İstanbul'da akılalmaz olay! Otomobil AVM'nin yürüyen merdivenine daldı: Üç kişi yaralandı

İstanbul'da bir AVM'nin otoparkında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, cam kapıyı kırarak yürüyen merdivenlere daldı. Otomobil buraya asılı kalırken akılalmaz olayda üç kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 21:49
İstanbul'da akılalmaz olay! Otomobil AVM'nin yürüyen merdivenine daldı: Üç kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Kaza, saat 17:00 sıralarında meydana geldi. Esentepe Mahallesi'nde bir AVM'nin otoparkında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil cam kapıyı kırıp içeri girdi. Daha sonra yürüyen merdivenlere giren otomobil burada asılı kaldı.

Kazada biri çocuk 3 kişi yaralanırken olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis ve itfaiye ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu.

Daha sonra yaralılar ambulanslara hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. 


İlgili Haberler

Kırklareli’nde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kırklareli’nde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Samsun'da feci kaza! Traktör ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü

Samsun'da feci kaza! Traktör ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü
Kocaeli'nde feci kaza... İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı!

Kocaeli'nde feci kaza... İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı!

En Çok Okunan Haberler