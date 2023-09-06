Merdiven boşluğundan düşen emekli öğretmen yaşamını yitirdi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, apartmanın 4'üncü katındaki merdiven boşluğundan zemine düşen emekli öğretmen Abdullah Barın (75), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 17:18
Merdiven boşluğundan düşen emekli öğretmen yaşamını yitirdi
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Olay, saat 15.00 sıralarında, Sakarya Mahallesi'ndeki 5 katlı binada meydana geldi. Emekli öğretmen Abdullah Barın, dengesini kaybedip 4'üncü katın merdiven boşluğundan zemine düştü. 

Sesleri duyup dışarı çıkan binadakiler, Barın'ın yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sağlık görevlileri, Abdullah Barın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Barın'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Ordu öğretmen yaşamını yitirdi

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