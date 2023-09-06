Düğünde oynarken kalp krizi geçirip öldü
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde akrabalarının düğününe giden Erdoğan Arslan (50), pistte oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. O anlar, kameraya yansıdı.
İstanbul'dan memleketi Çaybaşı’nın İlküvez Mahallesi’ne akrabalarının düğününe gelen Erdoğan Arslan, arkadaşlarıyla birlikte pistte çiftetelli oynarken bir anda yere yığıldı. Arslan’ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, kalp krizi geçirdiğini belirlediği Arslan'ı, ambulans ile hastaneye götürdü. Ancak Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Erdoğan Arslan'ın oynarken kalp krizi geçirdiği anlar, düğün kamerasına yansıdı. Erdoğan Arslan, İlküvez Mahallesi Asak Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi
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