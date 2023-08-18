'Merdivenaltı üretilip' sokağa terk edildiler... Şimdi yeni yuvalarını bekliyorlar

Yayınlanma: 18.08.2023 - 15:46

Güncelleme: 18.08.2023 - 15:46

HAYTAP gönüllüleri, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bakımevine terk edilen ve sokakta bulunarak buraya getirilen, ‘Pug’, ‘Terrier’ ve ‘Toy Poddle’ cinsi 10 köpeği sahiplendi.

Bursa’daki Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne getirilen, aralarında ticari amaçla çiftleştirildiği için vücudunda tümör bulunanların da olduğu köpeklerin kontrolleri ve tedavileri, veteriner hekimlerce yapılıyor.

"AMACIMIZ YUVA BULMAK"

Kısırlaştırılan ve çipleri takılan köpeklerin, yeni yuvalarını beklediklerini söyleyen HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, dernek olarak önceliklerinin terk edilen hayvanlara yuva bulmak olduğunu belirterek, “10 tane dostumuz yaklaşık 15 gün önce Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bakımevine terk edildi. Dostlarımızın tüm bakımları kısırlaştırılmaları yapıldı, çipleri takıldı, tüyleri kesildi. Sağlık kontrolleri uzmanlar tarafından yapıldı ve yasal prosedürlerle bize teslim edildi. Buraya gelen hayvanlar ortalama 1-2 yaşlarında. Aralarında çok yaşlı olanlar ve artık doğum yaptırıldığı için vücudunda tümör olanlar da var. Amacımız dostlarımıza yuva bulmak” diye konuştu.

‘SOKAKTA BÜYÜYEMEYECEK HAYVANLAR KİRLİ TİCARETE ORTAK EDİLİYOR’

Ticari amaçla üretilen birçok hayvanın, sahipleri tarafından sokağa ya da barınaklara terk edildiğine dikkat çeken ve bunun hayvanlar üzerinde travmaya yol açtığını belirten Demir, hayvanların rengi ve ırkı ne olursa olsun hissettikleri duyguların aynı olduğunu söyleyerek, para ile satın almak yerine, terk edilmiş köpeklerin sahiplenilmesi çağrısında bulundu.

Demir, “Buraya getirilen köpekler çok büyük travmalar yaşamış oluyor. Hatta bazen depresif durum ve ani duygu değişimlerine şahit oluyoruz. İnsanlar merdiven altı dediğimiz, kendi kafalarına göre üretip, bu hayvanları satabiliyorlar. Normalde sokaklarda büyüyemeyecek Pug, Terrier, Toy Poddle cinsi köpekler üretilmiş ve terk edilmiş. Bu hayvanlar da kirli ticaretin içine sokuluyor ve biz bunların satılmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.