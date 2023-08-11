İnsan benzeri azı dişlerine sahip yeni köpek balığı türleri keşfedildi

Avustralya'daki bilim insanları, avını parçalamak için kullandığı insan benzeri azı dişlerine sahip tuhaf yeni bir köpek balığı türü keşfetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 15:50
İnsan benzeri azı dişlerine sahip yeni köpek balığı türleri keşfedildi
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Avustralya'da insan benzeri azı dişlerine sahip tuhaf yeni köpek balığı türleri keşfedildi.

"Boyalı boynuzlu köpekbalığı" (Heterodontus marshallae) olarak adlandırılan yeni tür, benzersiz vücut şekilleri ve gözlerinin üstünden çıkan küçük boynuzlarıyla sınıflandırılan "Heterodontiformes" (Bullhead köpekbalıkları) takımının bir parçası olduğu belirtildi.

Diversity dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, yeni tanımlanan türler sadece kuzeybatı Avustralya sularında, yüzeyin yaklaşık 125 ila 229 metre altında bulunuyor.

Keşfedilen türün birkaç sıra dişe ve kafataslarına göre son derece büyük bir çeneye sahip olması, yumuşakçalar ve kabuklular gibi canlıları yemelerini sağlıyor.

Avustralyalı balık biyoloğu Helen O'Neill, "Bu köpekbalığı takımı, dikenler de dahil olmak üzere benzer morfolojileri nedeniyle nesli tükenmiş uzun köpekbalıklarının fosillerine benzemektedir. Ancak artık yakın akraba olmadıklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı. 


Avustralya köpek balığı

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