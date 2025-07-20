Merdivenden düşüp yaralandı: Kuryenin ihbarıyla hastaneye kaldırıldı

Olay, 18 Temmuz saat 09.00 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki bir müstakil evde meydana geldi.

Evde torunuyla ilgilenen Yıldız Karaman, merdivenden indiği sırada dengesini kaybedip başını beton zemine çarparak yaralandı.

Bu sırada kargo bırakmak için eve gelen bir kurye, Karaman’ın kanlar içinde yerde yattığını, paniğe kapılan torununun ise bağırdığını gördü. Gözyaşına boğulan çocuğu sakinleştiren kurye, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

Karaman, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. O anlar, evdeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.