Merdiveni çöktü, kolonlarından ses geldi: Avcılar'da 5 katlı bina tahliye edildi

2.06.2026 09:43:00
DHA
İstanbul'un Avcılar ilçesinde 5 katlı binanın giriş kısmındaki merdivenler, yan taraftaki temel kazısında meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöktü. Bu sırada kolonlarından gelen sesler üzerine bina tahliye edildi.
Olay, saat 23.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm sürecine giren, 20 dairenin bulunduğu 5 katlı binada yaşandı. Binanın yan tarafındaki inşaatın kazı çalışması yapılan temelinde toprak kayması meydana geldi.

Bunun etkisiyle 5 katlı binanın girişindeki merdivenler çöktü. Daha sonra binanın kolonlarından gelen sesler üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

BİNA SAKİNLERİ MERDİVENLE İNDİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kentsel dönüşüm sürecine giren ancak tam olarak boşaltılmadığı belirlenen binada, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 3 dairede oturanların olduğu tespit edildi.

Binanın kolonlarından gelen sesler üzerine bazı bina sakinlerinin giriş kattaki dükkandan çıktığı anlaşıldı. Ancak yanlarında çocukları olanları binadan çıkarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi itfaiye merdiveni ile alınarak indirildi.

Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekibi de olay yerine gelerek binanın girişini tamamen kapattı. Yapının tahliye ve yıkımı için çalışmaların hızlandırılacağı öğrenildi.

