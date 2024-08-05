Meriç, fıstık mitinginde üreticinin sorunlarını anlatıyordu: 'CHP'lileri konuşturmam diyerek havaya ateş açtı'

Yayınlanma: 05.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.08.2024 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan Meriç, “Konuşmaya başladığımda bu vatandaş ‘Ben CHP’lileri konuşturmam, bu mitingi şov haline dönüştürmem’ diyerek havaya ateş etti. Silahı tutukluk yapınca çok daha vahim bir olayı gerçekleştiremedi” dedi.

Özür dileyince şikâyetçi olmadığını dile getiren Melih, şöyle konuştu: “AK Partili bir vatandaş. Karakola gittiğimde ‘Gözüm dönmüştü, 20-30 yılı göze almıştım’ dedi. Silahı da ruhsatlı. Büyük olasılıkla serbest bırakılacak.”

SALDIRI LANETLENDİ

Saldırıya siyasiler de tepki gösterdi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “Saldırıyı lanetliyorum. Sorumluları kendilerini biliyor. Kamplaşmadan, kutuplaşmadan ve şiddetten medet umanlar, istediklerini elde edemeyecekler” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da “Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

