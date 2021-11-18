Merkez Bankası kaynakları: Kararın gecikme nedeni teknik sorun

18 Kasım 2021 Perşembe, 18:39

Merkez Bankası (MB), politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15'e çekti. Kararda, faiz indiriminin aralık ayında devam edeceği mesajı verildi.

Faiz kararını 5 dakika gecikmeyle açıklayan Merkez Bankası'nın sitesine ulaşılmaması ekonomistlerin tepkisini çekti.

T24’den Barış Soydan'a konuşan Merkez Bankası kaynakları, faiz kararının 5 dakika gecikmeli açıklanmasının sebebinin teknik sorun olduğunu söyledi. Habere göre kaynaklar, açıklamanın internet sitesine yüklenmesinde sorun yaşandığını ve bunun ilk kez gerçekleştiğini ifade etti.

"KARARI KİMSE BİLMEZ"

Öte yandan Merkez Bankası’nın 14:05’te açıkladığı faiz kararı öncesinde dolar da yaşanan düşüş de tartışma doğurdu. Sabah saatlerinde dolar 10.50 TL'ye kadar geriledi. Sosyal medyada dile getirilen iddialar arasında, olası bir sabit tutma kararını önceden öğrenenlerin satışının düşüş yarattığı da bulunuyordu.

Bu iddiaların aksine Merkez Bankası faizi piyasanın beklediği gibi 100 baz puan indirdi. Kaynaklar, son dönemde faiz kararının açıklanmasının hemen öncesinde kurda sert hareketler yaşandığını belirterek, “Kararı banka içinde hiç kimse son dakikaya kadar öğrenemez” dedi.

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Kararın ardından döviz kurlarında yükseliş hızlanırken, karar öncesi 10.54'e kadar gerileyen dolar, 11 lirayı aşarak tarihi zirvesini gördü.