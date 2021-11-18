Merkez Bankası kararı sonrası Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e indirdi. Merkez Bankası kararı sonrası Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Dolar'daki sert yükselişin ardından gözler bugün gerçekleşecek olan Merkez Bankası kararına çevrilmişti.
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Merkez Bankası'na "Lütfen faiz indirimi yapmayın" çağrısında bulunmuştu.
Demirtaş yaptığı çağrıda, "Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz. Zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapıyorsunuz. Gelin dönün bu yoldan. Yapmayın" ifadelerini kullanmıştı.
TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürmesinin ardından sosyal medya hesabından yeni paylaşım yapan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"ZENGİNİ DAHA ZENGİN EDER"
"Macaristan Merkez Bankasını bugünkü faiz kararından ötürü tebrik ederim. ABD Merkez bankası ise hala hata içinde. Bu kadar bol para sadece zengini daha zengin eder. Bugünün doğru karar vereni Macaristan…"
Macaristan Merkez Bankasını bugünkü faiz kararından ötürü tebrik ederim.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 18, 2021
ABD Merkez bankası ise hala hata içinde. Bu kadar bol para sadece zengini daha zengin eder.
Bugünün doğru karar vereni Macaristan…
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