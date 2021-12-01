Merkez Bankası yetkilileri yatırımcılarla görüşecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün piyasalara yaptığı müdahale sonrası yarın yetkililerle yatırımcılar arasında kritik bir toplantı gerçekleştirileceği belirtildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikasına yönelik verilen mesajlar, kurda yaşanan gelişmeler ve Döviz piyasasına 2014'ten sonra yapılan ilk müdahale sonrasında oldukça kritik bir yatırımcı toplantısına hazırlanıyor.
TCMB yetkilileri 2 Aralık tarihinde yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantılar gerçekleştirecek. Yerli yatırımcılarla yapılacak toplantının saat 11:00'da, yabancı yatırımcılarla yapılacak toplantının 16:00'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
Bloomberg HT'ye konuşan ekonomistler toplantıda 2014'ten sonra ilk kez gerçekleştirilen döviz piyasası müdahalesinin önemli başlıklardan biri olacağını belirtti.
Çevrimiçi olacak toplantıların 1 saat sürmesi planlanıyor.
TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Merkez Bankası en son Ocak 2014 tarihinde 3,2 milyar dolarlık doğrudan satım müdahalesinde bulunmuştu.
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